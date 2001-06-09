Раздел: Культура
Дженнифер Энистон восхитила внешним видом
Дженнифер Энистон восхитила поклонников цветущим внешним видом на церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award.
После новости о разводе с Джастином Теру Дженнифер Энистон предпочитала не появляться на публике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
И в то время, как бывший супруг актрисы посещал едва ли не все мероприятия, она оставалась в тени. Впрочем, время лечит, и теперь Джен все чаще выходит в свет. На днях, к примеру, актриса появилась на церемонии вручения премий AFI Life Achievement Award.
Для случая знаменитость выбрала облагающее черное платье в пол, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Дополняли образ миниатюрные украшения, босоножки и распущенные волосы.
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К слову, многие отметили, что после развода Энистон стала выглядит намного лучше и даже похорошела.
После новости о разводе с Джастином Теру Дженнифер Энистон предпочитала не появляться на публике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!
И в то время, как бывший супруг актрисы посещал едва ли не все мероприятия, она оставалась в тени. Впрочем, время лечит, и теперь Джен все чаще выходит в свет. На днях, к примеру, актриса появилась на церемонии вручения премий AFI Life Achievement Award.
Для случая знаменитость выбрала облагающее черное платье в пол, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Дополняли образ миниатюрные украшения, босоножки и распущенные волосы.
Читайте также: Дженнифер Энистон поразила фанатов внешним видом
К слову, многие отметили, что после развода Энистон стала выглядит намного лучше и даже похорошела.
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