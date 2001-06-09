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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон восхитила внешним видом

Дженнифер Энистон восхитила внешним видомДженнифер Энистон восхитила поклонников цветущим внешним видом на церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award.

После новости о разводе с Джастином Теру Дженнифер Энистон предпочитала не появляться на публике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva!

И в то время, как бывший супруг актрисы посещал едва ли не все мероприятия, она оставалась в тени. Впрочем, время лечит, и теперь Джен все чаще выходит в свет. На днях, к примеру, актриса появилась на церемонии вручения премий AFI Life Achievement Award.

Для случая знаменитость выбрала облагающее черное платье в пол, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Дополняли образ миниатюрные украшения, босоножки и распущенные волосы.

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К слову, многие отметили, что после развода Энистон стала выглядит намного лучше и даже похорошела.

Дженнифер Энистон восхитила внешним видом
Дженнифер Энистон восхитила внешним видом
Дженнифер Энистон восхитила внешним видом
Дженнифер Энистон восхитила внешним видом
Дженнифер Энистон восхитила внешним видом
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 Теги: Дженнифер Энистон, актриса

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Сегодня, 10:32 » Автор: Татьяна Ларина
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