» » Ани Лорак показала подросшую дочь
Раздел: Культура  
0

Ани Лорак показала подросшую дочь

Ани Лорак показала подросшую дочьДевочка очень похожа на маму.

На днях дочь Ани Лорак София отметила свой день рождения. Девочке исполнилось 7 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

В микроблоге Каролины кроме поздравительного поста появилась совместная фотография со своей наследницей. На снимке мать и дочь одеты в едином стиле: в белые футболки и голубые джинсы.

Читайте также: Оля Фреймут показала подросшую красавицу-дочь

Ани Лорак показала подросшую дочь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ани Лорак, дочь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:36 » Автор: Анна Мартынова
     139
     0

Похожие новости по теме

Ани Лорак показала подросшую дочь Ани Лорак показала подросшую дочь

Певица выложила в Инстаграм свежие фотографии со своей дочерью.

Редкий кадр: Ани Лорак показала подросшую дочь Редкий кадр: Ани Лорак показала подросшую дочь

Дочь певицы снялась с домашним питомцем.

Копия мамы: Ани Лорак показала подросшую дочь Копия мамы: Ани Лорак показала подросшую дочь

Певица восхитила поклонников трогательным фото .

Одно лицо: Оля Фреймут показала подросшую дочь Одно лицо: Оля Фреймут показала подросшую дочь

Беременная Ольга Фреймут снялась в фотосессии для апрельского выпуска журнала «L’Officiel. Дети».

Оля Фреймут показала подросшую красавицу-дочь Оля Фреймут показала подросшую красавицу-дочь

Злате уже 11 лет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх