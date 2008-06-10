Раздел: Культура
Ани Лорак показала подросшую дочь
Девочка очень похожа на маму.
На днях дочь Ани Лорак София отметила свой день рождения. Девочке исполнилось 7 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
В микроблоге Каролины кроме поздравительного поста появилась совместная фотография со своей наследницей. На снимке мать и дочь одеты в едином стиле: в белые футболки и голубые джинсы.
Читайте также: Оля Фреймут показала подросшую красавицу-дочь
На днях дочь Ани Лорак София отметила свой день рождения. Девочке исполнилось 7 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
В микроблоге Каролины кроме поздравительного поста появилась совместная фотография со своей наследницей. На снимке мать и дочь одеты в едином стиле: в белые футболки и голубые джинсы.
Читайте также: Оля Фреймут показала подросшую красавицу-дочь
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