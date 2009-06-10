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Раздел: Культура  
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Голливудскую звезду отправили в полицейский участок

Голливудскую звезду отправили в полицейский участокВон пока находится в полицейском участке.

В Манхэттен-Бенч в Калифорнии полиция задержала актера Винса Вона за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Инцидент произошел в воскресенье в 4 утра по местному времени (15.00).

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Он известен по фильмам «Тусовщики» (1996) и «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997), также сыграл одну из ключевых ролей во втором сезоне сериала «Настоящий детектив».
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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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