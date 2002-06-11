Раздел: Культура
Ушел из жизни молодой американский актер
Причина смерти на данный момент не сообщается.
В США в возрасте 20 лет скончался американский актер и музыкант Джексон Оделл, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Семья Оделл потеряла нашего любимого сына и брата, Джексона Оделла, в пятницу 8 июня. Он всегда будет для нас путеводным светом, мы запомним его любящую и талантливую душу", — говорится в сообщении семьи.
Также в сообщении говорится, что семья в дальнейшем не будет выступать с публичными заявлениями.
В издании TMZ сообщили, что следов насильственного проникновения в его дом нет.
В данный момент причины смерти актера и музыканта устанавливаются.
Оделл родился 2 июля 1997 года в штате Колорадо. Свою актерскую карьеру он начал в 12 лет.
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Он снимался в сериалах "АйКарли", "Замедленное развитие" и "Американская семейка". Также Оделл сочинял музыку и выступал в качестве певца. Одной из его последних работ стал саундтрек к фильму "Навсегда моя девушка".
В США в возрасте 20 лет скончался американский актер и музыкант Джексон Оделл, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
"Семья Оделл потеряла нашего любимого сына и брата, Джексона Оделла, в пятницу 8 июня. Он всегда будет для нас путеводным светом, мы запомним его любящую и талантливую душу", — говорится в сообщении семьи.
Также в сообщении говорится, что семья в дальнейшем не будет выступать с публичными заявлениями.
В издании TMZ сообщили, что следов насильственного проникновения в его дом нет.
В данный момент причины смерти актера и музыканта устанавливаются.
Оделл родился 2 июля 1997 года в штате Колорадо. Свою актерскую карьеру он начал в 12 лет.
Читайте также: Идеальная фигура: Пэрис Хилтон показала, как выглядит в купальнике
Он снимался в сериалах "АйКарли", "Замедленное развитие" и "Американская семейка". Также Оделл сочинял музыку и выступал в качестве певца. Одной из его последних работ стал саундтрек к фильму "Навсегда моя девушка".
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