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Раздел: Культура  
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Ушел из жизни молодой американский актер

Ушел из жизни молодой американский актер Причина смерти на данный момент не сообщается.

В США в возрасте 20 лет скончался американский актер и музыкант Джексон Оделл, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

"Семья Оделл потеряла нашего любимого сына и брата, Джексона Оделла, в пятницу 8 июня. Он всегда будет для нас путеводным светом, мы запомним его любящую и талантливую душу", — говорится в сообщении семьи.

Также в сообщении говорится, что семья в дальнейшем не будет выступать с публичными заявлениями.

В издании TMZ сообщили, что следов насильственного проникновения в его дом нет.

В данный момент причины смерти актера и музыканта устанавливаются.

Оделл родился 2 июля 1997 года в штате Колорадо. Свою актерскую карьеру он начал в 12 лет.

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Он снимался в сериалах "АйКарли", "Замедленное развитие" и "Американская семейка". Также Оделл сочинял музыку и выступал в качестве певца. Одной из его последних работ стал саундтрек к фильму "Навсегда моя девушка".
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 Теги: Джексон Оделл, смерть

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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