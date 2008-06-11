Раздел: Культура
Известная певица дебютировала в кино
Артистка снялась в киноленте Брэдли Купера.
До сих пор Леди Гага радовала поклонников исключительно песнями и выступлениями на концертах, однако теперь можно смело заявить — она еще и актриса! При чем, весьма талантливая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Так, артистка снялась в киноленте Брэдли Купера «Звезда родилась», где сыграла главную роль — талантливую девушку, которой ее парень (Брэдли Купер) помог поверить в себя.
Читайте также: Известная американская певица "превратилась" в матрешку
Первый трейлер ленты уже появился в сети, и вызвал немало разговоров! Сцена, песни, страсть, любовная история и даже постельные сцены — похоже, фильм получился очень динамичным. Главное, чтобы Ирина Шейк не приревновала любимого, ведь в любовь экранных героев Леди Гаги и Брэдли Купера так легко поверить.
До сих пор Леди Гага радовала поклонников исключительно песнями и выступлениями на концертах, однако теперь можно смело заявить — она еще и актриса! При чем, весьма талантливая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Так, артистка снялась в киноленте Брэдли Купера «Звезда родилась», где сыграла главную роль — талантливую девушку, которой ее парень (Брэдли Купер) помог поверить в себя.
Читайте также: Известная американская певица "превратилась" в матрешку
Первый трейлер ленты уже появился в сети, и вызвал немало разговоров! Сцена, песни, страсть, любовная история и даже постельные сцены — похоже, фильм получился очень динамичным. Главное, чтобы Ирина Шейк не приревновала любимого, ведь в любовь экранных героев Леди Гаги и Брэдли Купера так легко поверить.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1971
0
Оставьте свой комментарий