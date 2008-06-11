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Известная певица дебютировала в кино

Известная певица дебютировала в киноАртистка снялась в киноленте Брэдли Купера.

До сих пор Леди Гага радовала поклонников исключительно песнями и выступлениями на концертах, однако теперь можно смело заявить — она еще и актриса! При чем, весьма талантливая.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Так, артистка снялась в киноленте Брэдли Купера «Звезда родилась», где сыграла главную роль — талантливую девушку, которой ее парень (Брэдли Купер) помог поверить в себя.

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Первый трейлер ленты уже появился в сети, и вызвал немало разговоров! Сцена, песни, страсть, любовная история и даже постельные сцены — похоже, фильм получился очень динамичным. Главное, чтобы Ирина Шейк не приревновала любимого, ведь в любовь экранных героев Леди Гаги и Брэдли Купера так легко поверить.
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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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