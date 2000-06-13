Раздел: Культура
Якубович назвал еду, за которую он готов продать Россию
По словам ведущего, он продаст родину за соленый огурец.
Известный советский и российский актер, продюсер и бессменный ведущий телевикторины "Поле чудес" Леонид Якубович продаст Россию за соленый огурец, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Якубович рассказал, что после окончания съемок "Поле чудес" старается сразу выбежать из студии, так как там "творится что-то невероятное": "Все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху…Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать".
При этом сам телеведущий не скрывает, что очень любит вкусно поесть. "За соленый огурец Родину продаст!", - рассказывает Янукович.
Ранее Якубович также назвал "Поле чудес" бестолковой программой, а также удивился глупости ее участников.
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Отметим, что Леонид Якубович - член партии "Единая Россия" с 2004 года. В феврале 2012 года вошел в список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Он всячески поддерживает политику Путина и считает, что достойных кандидатур в президенты, кроме него, в России нет.
Известный советский и российский актер, продюсер и бессменный ведущий телевикторины "Поле чудес" Леонид Якубович продаст Россию за соленый огурец, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Якубович рассказал, что после окончания съемок "Поле чудес" старается сразу выбежать из студии, так как там "творится что-то невероятное": "Все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху…Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать".
При этом сам телеведущий не скрывает, что очень любит вкусно поесть. "За соленый огурец Родину продаст!", - рассказывает Янукович.
Ранее Якубович также назвал "Поле чудес" бестолковой программой, а также удивился глупости ее участников.
Читайте также: Райан Гослинг получил сотрясение мозга на съемочной площадке
Отметим, что Леонид Якубович - член партии "Единая Россия" с 2004 года. В феврале 2012 года вошел в список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Он всячески поддерживает политику Путина и считает, что достойных кандидатур в президенты, кроме него, в России нет.
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