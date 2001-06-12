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Раздел: Культура  
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Известный голливудский актер оказался за решеткой из-за пьяной выходки

Известный голливудский актер оказался за решеткой из-за пьяной выходки Винс Вон был арестован, а затем отпущен под залог в Калифорнии.

Голливудский актер Винс Вон оказался в центре внимания. Зарубежные СМИ сообщают, что Винс Вон попал в полицию. Его арестовали за нарушения на дороге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Винса Вона задержала полиция неподалеку от Лос-Анджелеса. Актер был в нетрезвом состоянии, а при задержании оказывал сопротивление.

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Также сообщается, что Винса Вона и его товарища, который также оказывал сопротивление и распивал алкоголь в общественном месте, отпустили под залог. Сумма залога не сообщается.
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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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