Раздел: Культура
Поклонники осыпали Соломию Витвицкую комплиментами
Телеведущая произвела положительное впечатление на инстаграм-пользователей.
Соломия Витвицкая поделилась в Инстаграме новой фотографией, которая была отснята в украинских Карпатах.
На фото телеведущая запечатлена в черном платье с золотистым пером на груди. Наряд подчеркнул красивую фигуру Соломии, а потому от комплиментов ей не отбиться еще долго.
Читайте также: Джамала поделилась фотографией в стильном полосатом сарафане
"Супер!", "Яка краса!", "Очень шикарно!", "Какая ты нежная на фото))", - такими комплиментами заполнили ленту комментариев поклонники Витвицкой.
Соломия Витвицкая поделилась в Инстаграме новой фотографией, которая была отснята в украинских Карпатах.
На фото телеведущая запечатлена в черном платье с золотистым пером на груди. Наряд подчеркнул красивую фигуру Соломии, а потому от комплиментов ей не отбиться еще долго.
Читайте также: Джамала поделилась фотографией в стильном полосатом сарафане
"Супер!", "Яка краса!", "Очень шикарно!", "Какая ты нежная на фото))", - такими комплиментами заполнили ленту комментариев поклонники Витвицкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
121
0
Оставьте свой комментарий