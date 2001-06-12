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Раздел: Культура  
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Поклонники осыпали Соломию Витвицкую комплиментами

Поклонники осыпали Соломию Витвицкую комплиментамиТелеведущая произвела положительное впечатление на инстаграм-пользователей.

Соломия Витвицкая поделилась в Инстаграме новой фотографией, которая была отснята в украинских Карпатах.

На фото телеведущая запечатлена в черном платье с золотистым пером на груди. Наряд подчеркнул красивую фигуру Соломии, а потому от комплиментов ей не отбиться еще долго.

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"Супер!", "Яка краса!", "Очень шикарно!", "Какая ты нежная на фото))", - такими комплиментами заполнили ленту комментариев поклонники Витвицкой.

Поклонники осыпали Соломию Витвицкую комплиментами
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 Теги: Соломия Витвицкая, комплименты

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Сегодня, 17:51 » Автор: Валерия Янобекова
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