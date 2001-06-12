Поклонники осыпали Соломию Витвицкую комплиментами

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Соломия Витвицкая поделилась в Инстаграме новой фотографией, которая была отснята в украинских Карпатах.На фото телеведущая запечатлена в черном платье с золотистым пером на груди. Наряд подчеркнул красивую фигуру Соломии, а потому от комплиментов ей не отбиться еще долго."Супер!", "Яка краса!", "Очень шикарно!", "Какая ты нежная на фото))", - такими комплиментами заполнили ленту комментариев поклонники Витвицкой.