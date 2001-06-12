Раздел: Культура
Анджелина Джоли получила жесткий приговор суда по делу развода
Питт может видеться с детьми в удобное для себя время.
В Голливуде уже устали от баталий Анджелины Джоли и Брэда Питта. Пара до сих пор не нашла общий язык в вопросах их развода. Больше раздоров у экс-влюбленных вызывают разговоры об опеке над 6 детьми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Анджелина Джоли участвует в съемках второй части популярного фильма "Малефисент". Работа ведется в Великобритании, поэтому актриса забрала детей в Лондон. Такое решение отнюдь не поддержал Брэд Питт, который все лето будет работать в Лос-Анджелесе и не будет иметь возможность ездить в другую страну. Поэтому муж запретил вывозить их детей за пределы США. Это возмутило Анджелину Джоли, однако решение своего не изменила.
Читайте также: Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода
Действия актрисы рассмотрел Высший суд в Лос-Анджелесе, сообщает The Daily Mail. Служители Фемиды отметили, что биологические и усыновленные дети супругов должны равномерно общаться как с Анджелиной Джоли, так и с Брэдом Питтом. Поэтому актер может видеться с детьми в удобное для себя время.
В Голливуде уже устали от баталий Анджелины Джоли и Брэда Питта. Пара до сих пор не нашла общий язык в вопросах их развода. Больше раздоров у экс-влюбленных вызывают разговоры об опеке над 6 детьми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Анджелина Джоли участвует в съемках второй части популярного фильма "Малефисент". Работа ведется в Великобритании, поэтому актриса забрала детей в Лондон. Такое решение отнюдь не поддержал Брэд Питт, который все лето будет работать в Лос-Анджелесе и не будет иметь возможность ездить в другую страну. Поэтому муж запретил вывозить их детей за пределы США. Это возмутило Анджелину Джоли, однако решение своего не изменила.
Читайте также: Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода
Действия актрисы рассмотрел Высший суд в Лос-Анджелесе, сообщает The Daily Mail. Служители Фемиды отметили, что биологические и усыновленные дети супругов должны равномерно общаться как с Анджелиной Джоли, так и с Брэдом Питтом. Поэтому актер может видеться с детьми в удобное для себя время.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1280
0
Оставьте свой комментарий