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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли получила жесткий приговор суда по делу развода

Анджелина Джоли получила жесткий приговор суда по делу разводаПитт может видеться с детьми в удобное для себя время.

В Голливуде уже устали от баталий Анджелины Джоли и Брэда Питта. Пара до сих пор не нашла общий язык в вопросах их развода. Больше раздоров у экс-влюбленных вызывают разговоры об опеке над 6 детьми.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, Анджелина Джоли участвует в съемках второй части популярного фильма "Малефисент". Работа ведется в Великобритании, поэтому актриса забрала детей в Лондон. Такое решение отнюдь не поддержал Брэд Питт, который все лето будет работать в Лос-Анджелесе и не будет иметь возможность ездить в другую страну. Поэтому муж запретил вывозить их детей за пределы США. Это возмутило Анджелину Джоли, однако решение своего не изменила.

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Действия актрисы рассмотрел Высший суд в Лос-Анджелесе, сообщает The Daily Mail. Служители Фемиды отметили, что биологические и усыновленные дети супругов должны равномерно общаться как с Анджелиной Джоли, так и с Брэдом Питтом. Поэтому актер может видеться с детьми в удобное для себя время.

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 Теги: Анджелина Джоли, суд, развод

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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