Раздел: Культура
Амаль Клуни довела мужа до слез
Джордж Клуни прибыл с родителями и любимой супругой.
На днях Голливуд громко чествовал Джорджа Клуни: 57-летний актер и режиссер был удостоен Премии Американского института киноискусства (AFI) за прижизненные достижения, которую ежегодно вручают за выдающийся вклад в развитие киноискусства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на karavan.ua.
На пышную церемонию в свою честь в крупнейшем лос-анджелесском театре Dolby Theatre, где обычно проходит «Оскар», Джордж Клуни прибыл с родителями и любимой супругой Амаль Клуни.
На церемонии собрались много голливудских звезд первой величины. Близкие друзья и коллеги Джорджа выступали с хвалебными речами, но самым трогательным моментом торжества стало выступление Амаль Клуни. В своей невероятно откровенной и личной речи жена Клуни не побоялась публично рассказать о своих чувствах к мужу и об их отношениях.
«Я встретила Джорджа, когда мне было 35 лет и я уже начинала свыкаться с мыслью, что останусь старой девой. Затем мы встретились и начали прятаться в моей лондонской квартире, а очень скоро я осознала, что что бы не случилось, я больше никогда не захочу быть ни с кем другим», — призналась Амаль.
Читайте также: Жена Джорджа Клуни выставила мужа из спальни
«Я не могла спать, когда мы были врозь. Мне говорили, что у меня появлялась особая усмешка и наклон головы, когда я читала текстовые сообщения от него или письма, которые он прятал в моей сумке. Спустя пять лет ничего не изменилось. Он — человек, вызывающий у меня безграничное восхищение, а еще он — человек, от чьей улыбки я таю каждый раз», — продолжила миссис Клуни.
На днях Голливуд громко чествовал Джорджа Клуни: 57-летний актер и режиссер был удостоен Премии Американского института киноискусства (AFI) за прижизненные достижения, которую ежегодно вручают за выдающийся вклад в развитие киноискусства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на karavan.ua.
На пышную церемонию в свою честь в крупнейшем лос-анджелесском театре Dolby Theatre, где обычно проходит «Оскар», Джордж Клуни прибыл с родителями и любимой супругой Амаль Клуни.
На церемонии собрались много голливудских звезд первой величины. Близкие друзья и коллеги Джорджа выступали с хвалебными речами, но самым трогательным моментом торжества стало выступление Амаль Клуни. В своей невероятно откровенной и личной речи жена Клуни не побоялась публично рассказать о своих чувствах к мужу и об их отношениях.
«Я встретила Джорджа, когда мне было 35 лет и я уже начинала свыкаться с мыслью, что останусь старой девой. Затем мы встретились и начали прятаться в моей лондонской квартире, а очень скоро я осознала, что что бы не случилось, я больше никогда не захочу быть ни с кем другим», — призналась Амаль.
Читайте также: Жена Джорджа Клуни выставила мужа из спальни
«Я не могла спать, когда мы были врозь. Мне говорили, что у меня появлялась особая усмешка и наклон головы, когда я читала текстовые сообщения от него или письма, которые он прятал в моей сумке. Спустя пять лет ничего не изменилось. Он — человек, вызывающий у меня безграничное восхищение, а еще он — человек, от чьей улыбки я таю каждый раз», — продолжила миссис Клуни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
301
0
Оставьте свой комментарий