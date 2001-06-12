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Амаль Клуни довела мужа до слез

Амаль Клуни довела мужа до слезДжордж Клуни прибыл с родителями и любимой супругой.

На днях Голливуд громко чествовал Джорджа Клуни: 57-летний актер и режиссер был удостоен Премии Американского института киноискусства (AFI) за прижизненные достижения, которую ежегодно вручают за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на karavan.ua.

На пышную церемонию в свою честь в крупнейшем лос-анджелесском театре Dolby Theatre, где обычно проходит «Оскар», Джордж Клуни прибыл с родителями и любимой супругой Амаль Клуни.

На церемонии собрались много голливудских звезд первой величины. Близкие друзья и коллеги Джорджа выступали с хвалебными речами, но самым трогательным моментом торжества стало выступление Амаль Клуни. В своей невероятно откровенной и личной речи жена Клуни не побоялась публично рассказать о своих чувствах к мужу и об их отношениях.

«Я встретила Джорджа, когда мне было 35 лет и я уже начинала свыкаться с мыслью, что останусь старой девой. Затем мы встретились и начали прятаться в моей лондонской квартире, а очень скоро я осознала, что что бы не случилось, я больше никогда не захочу быть ни с кем другим», — призналась Амаль.

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«Я не могла спать, когда мы были врозь. Мне говорили, что у меня появлялась особая усмешка и наклон головы, когда я читала текстовые сообщения от него или письма, которые он прятал в моей сумке. Спустя пять лет ничего не изменилось. Он — человек, вызывающий у меня безграничное восхищение, а еще он — человек, от чьей улыбки я таю каждый раз», — продолжила миссис Клуни.
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 Теги: Амаль Клуни, Джордж Клуни, слезы

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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