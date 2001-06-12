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Раздел: Культура  
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Вера Брежнева показала фотографию с родственницами

Вера Брежнева показала фотографию с родственницами В честь праздника своей мамы Вера обрадовала поклонников семейной фотографией.

Именитая исполнительница и икона стиля для многих девушек Вера Брежнева опубликовала семейную фотографию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм" Брежнева поделилась редкой фотографией своей семьи. На кадре появились сразу все близкие женского пола, имеющие родство с Верой. Снимок, кстати говоря, был опубликован в честь дня рождения мамы артистки Тамары Галушко, которой исполнилось 66 лет.

На фотографии также присутствует сама Брежнева, ее сестра Анастасия и Галина, и наследница Соня.

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Пользователи Интернета и верные поклонники артистки были в восторге от кадра. В комментариях они подчеркивали, что все запечатленные на фото женщины и девушки выглядят просто потрясающе и не различить, кому сколько лет.
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 Теги: Вера Брежнева, фото, родственники

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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