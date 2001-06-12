Раздел: Культура
Ким Кардашьян попросили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США
Как рассказала Кэти Гриффин, Ким всегда борется за справедливость.
Светскую львицу и многодетную мать Ким Кардашьян призывают в 2020 году баллотироваться на пост президента США. Мнение американцев поддержала Кэти Гриффин, которая заявила, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
37-летняя Ким Кардашьян может побороться за президентское кресло в 2020 году, во всяком случае к этому её призывает американская актриса и комик 57-летняя Кэти Гриффин. О своих предложениях о том, кто должен баллотироваться на пост на следующих президентских выборах, актриса сообщила американским СМИ.
Сообщается, что Гриффин ранее жила по соседству с Ким Кардашьян и Канье Уэстом в Бел-Эйре. Актриса утверждает, что Ким является прекрасным человеком, которая всегда борется за справедливость.
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Кроме того, Гриффин также является близкой подругой матери Ким Крис Дженнер. Поэтому актриса так положительно отзывается о данной семье и видит Кардашьян в президентском кресле.
Светскую львицу и многодетную мать Ким Кардашьян призывают в 2020 году баллотироваться на пост президента США. Мнение американцев поддержала Кэти Гриффин, которая заявила, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
37-летняя Ким Кардашьян может побороться за президентское кресло в 2020 году, во всяком случае к этому её призывает американская актриса и комик 57-летняя Кэти Гриффин. О своих предложениях о том, кто должен баллотироваться на пост на следующих президентских выборах, актриса сообщила американским СМИ.
Сообщается, что Гриффин ранее жила по соседству с Ким Кардашьян и Канье Уэстом в Бел-Эйре. Актриса утверждает, что Ким является прекрасным человеком, которая всегда борется за справедливость.
Читайте также: Надежда Мейхер отважилась на эксперимент со внешностью
Кроме того, Гриффин также является близкой подругой матери Ким Крис Дженнер. Поэтому актриса так положительно отзывается о данной семье и видит Кардашьян в президентском кресле.
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