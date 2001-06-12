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Ким Кардашьян попросили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США

Ким Кардашьян попросили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США Как рассказала Кэти Гриффин, Ким всегда борется за справедливость.

Светскую львицу и многодетную мать Ким Кардашьян призывают в 2020 году баллотироваться на пост президента США. Мнение американцев поддержала Кэти Гриффин, которая заявила, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

37-летняя Ким Кардашьян может побороться за президентское кресло в 2020 году, во всяком случае к этому её призывает американская актриса и комик 57-летняя Кэти Гриффин. О своих предложениях о том, кто должен баллотироваться на пост на следующих президентских выборах, актриса сообщила американским СМИ.

Сообщается, что Гриффин ранее жила по соседству с Ким Кардашьян и Канье Уэстом в Бел-Эйре. Актриса утверждает, что Ким является прекрасным человеком, которая всегда борется за справедливость.

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Кроме того, Гриффин также является близкой подругой матери Ким Крис Дженнер. Поэтому актриса так положительно отзывается о данной семье и видит Кардашьян в президентском кресле.
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 Теги: Ким Кардашьян, президент

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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