Эктор Хименес-Браво похвалился своими бицепсами

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Эктор выложил в Инстаграм снимок, на котором в глаза бросаются его накачанные бицепсы.Подписал Эктор новое фото так: "Привет, Лиссабон! В этом городе я ощущаю себя как в Латинской Америке, так что если вы хотите ощутить Зеленый Континент, не выезжая из Европы, вам сюда!".Подписчики шеф-повара каждый раз приходят в восторг, когда Эктор показывает свежие фото и заодно демонстрирует то, как изменилось его тело с того момента, когда он начал заниматься спортом.