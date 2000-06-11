» » 42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру
Раздел: Культура  
0

42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру

42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуруАктриса посетила мероприятие в Австрии

42-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру и стильный образ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Звезда надела элегантную блузку и черные джинсы-скинни, образ актриса дополнила черными лодочками на каблуке и темными солнцезащитными очками. В макияже Шарлиз решила сделать акцент на губы, накрасив их алой помадой. Маникюр Терон был в тон помаде.

Читайте также: 42-летняя Шарлиз Терон показала шикарную фигуру в купальнике

В таком образе актриса появилась на званом ужине австрийского галериста Тадеуша Ропака в Зальцбурге.

42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру
42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шарлиз Терон, фигура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
     143
     0

Похожие новости по теме

42-летняя Шарлиз Терон показала шикарную фигуру в купальнике 42-летняя Шарлиз Терон показала шикарную фигуру в купальнике

Актрису словили папарацци на отдыхе в Мексике.

Шарлиз Терон продемонстрировала Шарлиз Терон продемонстрировала "пятую точку" в откровенном платье

Актриса удивила публику Каннского кинофестиваля откровенным образом.

41-летняя Шарлиз Терон поразила красотой в страстном фотосете 41-летняя Шарлиз Терон поразила красотой в страстном фотосете

Актриса выглядит просто потрясающе.

40-летняя Шарлиз Терон удивила идеальными формами 40-летняя Шарлиз Терон удивила идеальными формами

Актриса демонстрирует безупречную фигуру.

Шарлиз Терон усыновила девочку Шарлиз Терон усыновила девочку

Актриса Шарлиз Терон во второй раз стала мамой.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх