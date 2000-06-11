Раздел: Культура
42-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру
Актриса посетила мероприятие в Австрии
42-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру и стильный образ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Звезда надела элегантную блузку и черные джинсы-скинни, образ актриса дополнила черными лодочками на каблуке и темными солнцезащитными очками. В макияже Шарлиз решила сделать акцент на губы, накрасив их алой помадой. Маникюр Терон был в тон помаде.
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В таком образе актриса появилась на званом ужине австрийского галериста Тадеуша Ропака в Зальцбурге.
42-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала стройную фигуру и стильный образ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Звезда надела элегантную блузку и черные джинсы-скинни, образ актриса дополнила черными лодочками на каблуке и темными солнцезащитными очками. В макияже Шарлиз решила сделать акцент на губы, накрасив их алой помадой. Маникюр Терон был в тон помаде.
Читайте также: 42-летняя Шарлиз Терон показала шикарную фигуру в купальнике
В таком образе актриса появилась на званом ужине австрийского галериста Тадеуша Ропака в Зальцбурге.
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