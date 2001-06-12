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Раздел: Культура  
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Слава Каминская издевательским фото пожелала мужчинам "спокойной ночи"

Слава Каминская издевательским фото пожелала мужчинам "спокойной ночи" Солистка "НеАнгелов" поделилась откровенным снимком в Инстаграме.

Слава Каминская сфотографировалась полностью обнаженной, но приняла такой ракурс, что рассмотреть интимные части ее тела невозможно. Причем, красный свет практически все скрыл.

Подписала певица свое фото так: "Спокойной ночи)) тем, кто дома :)".

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Поклонники Славы пришли в восторг от увиденного, а потому комплименты один за другим стали появляться в ленте под этим фото. Хотя, без критики тоже не обошлось, в основном, возмутилась та часть инстаграм-пользователей, которых можно отнести к категории "#яжемать".

Слава Каминская издевательским фото пожелала мужчинам "спокойной ночи"
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 Теги: Слава Каминская, фигура

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Сегодня, 11:35 » Автор: Валерия Янобекова
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