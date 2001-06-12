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Раздел: Культура  
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Стало известно, с кем встречается Анджелина Джоли

Стало известно, с кем встречается Анджелина Джоли По данным американских СМИ, избранником Джоли стал британский актёр.

Не так давно знаменитость развелась со своим супругом Брэдом Питтом, а сейчас уже встречается актером из Британии, который знаменит по роли Локи из линейки Marvel — Томом Хиддлстоном, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

Корреспонденты сообщают, что парочку свел актер Крис Хемсворт. Именно он в течение всей церемонии «Золотой глобус» находился за столом с Анжелиной Джоли и презентовал во всей красе британского актера. В конечном итоге знаменитая актриса решала взять телефон Тома. Так у парочки начался роман.

Сама Джоли не подтверждает подобные слухи, но известно, что в скором времени поедет на съемки продолжения «Малифисенты». Сюжеты будут снимать в Великобритании. Именно в этот промежуток времени журналисты намерены раздобыть подтверждение информации.

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Известно, что Анджелина Джоли в марте этого года попала в стационар. Предполагается, что причиной неважного состояния стало плохое питание.
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 Теги: Анжелина Джоли, отношения

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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