Раздел: Культура
Музыкальное событие на Porto Franko попало в Книгу рекордов
Музыкальная партия, которую выполнил двигатель самолета АН-2 во время футуристической оперы “Аэрофония”, вошла в Книгу рекордов Украины.
Городской стадион “Рух” в Ивано-Франковске вчера превратился в большую сцену, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Репортер.
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На трибунах – стюардессы, а в центре футбольного поля – самолет АН-2, который стал хедлайнером фестиваля Porto Franko 2018.
Городской стадион “Рух” в Ивано-Франковске вчера превратился в большую сцену, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Репортер.
Читайте также: Село на Закарпатье попало в книгу рекордов. Видео
На трибунах – стюардессы, а в центре футбольного поля – самолет АН-2, который стал хедлайнером фестиваля Porto Franko 2018.
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