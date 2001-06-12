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Раздел: Культура  
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Музыкальное событие на Porto Franko попало в Книгу рекордов

Музыкальное событие на Porto Franko попало в Книгу рекордовМузыкальная партия, которую выполнил двигатель самолета АН-2 во время футуристической оперы “Аэрофония”, вошла в Книгу рекордов Украины.

Городской стадион “Рух” в Ивано-Франковске вчера превратился в большую сцену, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Репортер.

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На трибунах – стюардессы, а в центре футбольного поля – самолет АН-2, который стал хедлайнером фестиваля Porto Franko 2018.

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 Теги: фестиваль, музыка, Ивано-Франковск

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Сегодня, 11:11 » Автор: Ульяна Воликовская
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