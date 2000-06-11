Раздел: Культура
Украинская звезда покрасила волосы в розовый цвет
Леся Никитюк рассказала о своем недавнем опыте полета.
Леся Никитюк решила немножко внести новинки в свой образ этим летом. Свой белокурый блонд Леся поменяла на красивый и нежный розовый цвет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
Фотографией с розовыми волосами Леся поделилась в соцсети а также рассказала о своем недавнем опыте полета.
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"Посол «добрих перельотів» і вчасно роздрукованих «посадочних» вітає вас якщо ви забули вчасно зареєструватися на рейс, або роздрукувати «посадочний» за 340грн , то можете заплатити за нього за допомогою свого IPhone або навіть годинником Apple Watch! Треба тільки знайти термінал з позначкою PayPass(вони вже всюди)".
Леся Никитюк решила немножко внести новинки в свой образ этим летом. Свой белокурый блонд Леся поменяла на красивый и нежный розовый цвет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
Фотографией с розовыми волосами Леся поделилась в соцсети а также рассказала о своем недавнем опыте полета.
Читайте также: Украинская поп-звезда поразила сногсшибательным внешним видом
"Посол «добрих перельотів» і вчасно роздрукованих «посадочних» вітає вас якщо ви забули вчасно зареєструватися на рейс, або роздрукувати «посадочний» за 340грн , то можете заплатити за нього за допомогою свого IPhone або навіть годинником Apple Watch! Треба тільки знайти термінал з позначкою PayPass(вони вже всюди)".
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