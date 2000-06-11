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Раздел: Культура  
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Украинская звезда покрасила волосы в розовый цвет

Украинская звезда покрасила волосы в розовый цвет Леся Никитюк рассказала о своем недавнем опыте полета.

Леся Никитюк решила немножко внести новинки в свой образ этим летом. Свой белокурый блонд Леся поменяла на красивый и нежный розовый цвет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.

Фотографией с розовыми волосами Леся поделилась в соцсети а также рассказала о своем недавнем опыте полета.

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 Теги: Леся Никитюк, розовый цвет

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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