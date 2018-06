​Beyonce выпустила совместный альбом со своим мужем Jay-Z

Артисты неожиданно для публики объявили о новом альбоме Everything is Love после концерта в Лондоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online Американская певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи неожиданно представили новый совместный альбом.По информации издания, после концерта в Лондоне пара порадовала публику релизом нового альбома под названием Everything is Love.Бейонсе также опубликовала в Twitter фотографию с концерта в Лондоне с подписью: "Сюрприз!"