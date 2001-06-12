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Раздел: Культура  
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​Beyonce выпустила совместный альбом со своим мужем Jay-Z

​Beyonce выпустила совместный альбом со своим мужем Jay-Z Певица сделала сюрприз для своих поклонников.

Артисты неожиданно для публики объявили о новом альбоме Everything is Love после концерта в Лондоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

Американская певица Бейонсе и ее муж рэпер Джей Зи неожиданно представили новый совместный альбом.

По информации издания, после концерта в Лондоне пара порадовала публику релизом нового альбома под названием Everything is Love.

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Бейонсе также опубликовала в Twitter фотографию с концерта в Лондоне с подписью: "Сюрприз!"

​Beyonce выпустила совместный альбом со своим мужем Jay-Z
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 Теги: Beyonce, Jay-Z, альбом

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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