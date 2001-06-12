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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос похвалилась стройными ногами

Санта Димопулос похвалилась стройными ногамиЭкс-солистка "ВИА-Гры" сфотографировалась на отдыхе.

Санта поделилась в Инстаграме новой фотографией, на которой она запечатлена в спортивной форме.

Под снимком звезда рассказала о том, какое значение для нее выполняет одежда для спорта, но фолловеров больше всего привлекли ее стройные ножки.

Поклонники неоднократно признавались Санте, что она мотивирует их и одновременно восхищает своим примером. На этот раз от комплиментов ей не отвертеться.

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К слову, отдыхает Санта на острове Занзибар.

Санта Димопулос похвалилась стройными ногами

Санта Димопулос похвалилась стройными ногами
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 Теги: Санта Димопулос, ноги

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Сегодня, 13:15 » Автор: Валерия Янобекова
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