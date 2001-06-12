Санта Димопулос похвалилась стройными ногами

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Санта поделилась в Инстаграме новой фотографией, на которой она запечатлена в спортивной форме.Под снимком звезда рассказала о том, какое значение для нее выполняет одежда для спорта, но фолловеров больше всего привлекли ее стройные ножки.Поклонники неоднократно признавались Санте, что она мотивирует их и одновременно восхищает своим примером. На этот раз от комплиментов ей не отвертеться.К слову, отдыхает Санта на острове Занзибар.