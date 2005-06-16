Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ирина Билык поделилась в Инстаграме свежими фотками, на которых она запечатлена в яркой кофте с капюшоном, джинсах и кроссовках, а также солнцезащитных очках.Подписала серию свежих фото Ирина так: "Между гастролями всегда нахожу минутку встретится со своими Одесскими друзьями!".Одна из подписчиц прокомментировала новые фото Ирины Билык так: "Прикольная, на Майкла Джексона уже похожа)". Но все остальные комментарии - это искренние комплименты, адресованные певице ее поклонниками.