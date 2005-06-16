Раздел: Культура
Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном
Новый образ певицы по-разному оценили пользователи соцсети.
Ирина Билык поделилась в Инстаграме свежими фотками, на которых она запечатлена в яркой кофте с капюшоном, джинсах и кроссовках, а также солнцезащитных очках.
Подписала серию свежих фото Ирина так: "Между гастролями всегда нахожу минутку встретится со своими Одесскими друзьями!".
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Одна из подписчиц прокомментировала новые фото Ирины Билык так: "Прикольная, на Майкла Джексона уже похожа)". Но все остальные комментарии - это искренние комплименты, адресованные певице ее поклонниками.
Ирина Билык поделилась в Инстаграме свежими фотками, на которых она запечатлена в яркой кофте с капюшоном, джинсах и кроссовках, а также солнцезащитных очках.
Подписала серию свежих фото Ирина так: "Между гастролями всегда нахожу минутку встретится со своими Одесскими друзьями!".
Читайте также: Анджелина Джоли нарвалась на критику в Сети
Одна из подписчиц прокомментировала новые фото Ирины Билык так: "Прикольная, на Майкла Джексона уже похожа)". Но все остальные комментарии - это искренние комплименты, адресованные певице ее поклонниками.
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