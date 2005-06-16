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Раздел: Культура  
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Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном

Ирину Билык сравнили с Майклом ДжексономНовый образ певицы по-разному оценили пользователи соцсети.

Ирина Билык поделилась в Инстаграме свежими фотками, на которых она запечатлена в яркой кофте с капюшоном, джинсах и кроссовках, а также солнцезащитных очках.

Подписала серию свежих фото Ирина так: "Между гастролями всегда нахожу минутку встретится со своими Одесскими друзьями!".

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Одна из подписчиц прокомментировала новые фото Ирины Билык так: "Прикольная, на Майкла Джексона уже похожа)". Но все остальные комментарии - это искренние комплименты, адресованные певице ее поклонниками.

Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном

Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном

Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном
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 Теги: Ирина Билык, внешность

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Сегодня, 11:58 » Автор: Валерия Янобекова
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