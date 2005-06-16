Тина Кароль примерила платье с откровенными разрезами

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Тина Кароль не всегда имеет возможность поддерживать связь со своими фанатами через соцсети. Но практически каждый день в ее официальном аккаунте появляется новое фото или видео, которые радуют публику.На этот раз был опубликован снимок, на котором Тина запечатлена в белом платье с глубокими разрезами, подчеркивающими ее стройные ноги.Подписано это фото певицы так: "Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром"".Комментарии заполнены исключительно комплиментами, так как внешний вид Тины Кароль всех восхищает.