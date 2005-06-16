Раздел: Культура
Тина Кароль примерила платье с откровенными разрезами
Певица продемонстрировала свои стройные ноги.
Тина Кароль не всегда имеет возможность поддерживать связь со своими фанатами через соцсети. Но практически каждый день в ее официальном аккаунте появляется новое фото или видео, которые радуют публику.
На этот раз был опубликован снимок, на котором Тина запечатлена в белом платье с глубокими разрезами, подчеркивающими ее стройные ноги.
Подписано это фото певицы так: "Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром"".
Читайте также: Дженифер Лопес показала снимок с своими детьми
Комментарии заполнены исключительно комплиментами, так как внешний вид Тины Кароль всех восхищает.
Тина Кароль не всегда имеет возможность поддерживать связь со своими фанатами через соцсети. Но практически каждый день в ее официальном аккаунте появляется новое фото или видео, которые радуют публику.
На этот раз был опубликован снимок, на котором Тина запечатлена в белом платье с глубокими разрезами, подчеркивающими ее стройные ноги.
Подписано это фото певицы так: "Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром"".
Читайте также: Дженифер Лопес показала снимок с своими детьми
Комментарии заполнены исключительно комплиментами, так как внешний вид Тины Кароль всех восхищает.
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