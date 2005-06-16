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Раздел: Культура  
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Тина Кароль примерила платье с откровенными разрезами

Тина Кароль примерила платье с откровенными разрезамиПевица продемонстрировала свои стройные ноги.

Тина Кароль не всегда имеет возможность поддерживать связь со своими фанатами через соцсети. Но практически каждый день в ее официальном аккаунте появляется новое фото или видео, которые радуют публику.

На этот раз был опубликован снимок, на котором Тина запечатлена в белом платье с глубокими разрезами, подчеркивающими ее стройные ноги.

Подписано это фото певицы так: "Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром"".

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Комментарии заполнены исключительно комплиментами, так как внешний вид Тины Кароль всех восхищает.

Тина Кароль примерила платье с откровенными разрезами
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 Теги: Тина Кароль, ноги

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Сегодня, 14:03 » Автор: Валерия Янобекова
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