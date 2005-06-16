Раздел: Культура
Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в украинском фильме
Ленту снимает режиссер Ахтем Сейтаблаев.
Голливудский актер Роберт Патрик сыграет главную роль в фильме «Захар Беркут» украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Актер Роберт Патрик известен благодаря роли в фильме «Терминатор-2», где он играл работа Т-1000.
Отмечается, что актер публикует в своем Instagram фото с Карпат. Также на портале IMBd Роберт Патрик указан как исполнитель главной роли Захара.
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В фильме, кроме него, еще сыграют Поппи Дрейтон и Томми Флэнаган. Сценарий фильма написан по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Премьера ленты запланирована на 2019 год.
Голливудский актер Роберт Патрик сыграет главную роль в фильме «Захар Беркут» украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Актер Роберт Патрик известен благодаря роли в фильме «Терминатор-2», где он играл работа Т-1000.
Отмечается, что актер публикует в своем Instagram фото с Карпат. Также на портале IMBd Роберт Патрик указан как исполнитель главной роли Захара.
Читайте также: Сергей Притула показал всю свою семью
В фильме, кроме него, еще сыграют Поппи Дрейтон и Томми Флэнаган. Сценарий фильма написан по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Премьера ленты запланирована на 2019 год.
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