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Раздел: Культура  
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Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в украинском фильме

Звезда "Терминатора" сыграет главную роль в украинском фильме Ленту снимает режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Голливудский актер Роберт Патрик сыграет главную роль в фильме «Захар Беркут» украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Актер Роберт Патрик известен благодаря роли в фильме «Терминатор-2», где он играл работа Т-1000.

Отмечается, что актер публикует в своем Instagram фото с Карпат. Также на портале IMBd Роберт Патрик указан как исполнитель главной роли Захара.

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В фильме, кроме него, еще сыграют Поппи Дрейтон и Томми Флэнаган. Сценарий фильма написан по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Премьера ленты запланирована на 2019 год.
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 Теги: Роберт Патрик, фильм

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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