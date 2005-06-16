Раздел: Культура
Джон Малкович сыграет в экранизации романа Агаты Кристи
Актер очень рад такой важной роли.
Стало известно, что известный американский актер и режиссер Джон Малкович сыграет знаковую роль в экранизации романа Агаты Кристи
Сейчас Малкович работает над адаптацией романа Агаты Кристи «Убийства по алфавиту». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Следует отметить, что продюсировать картину будут ВВС и Amazon. Шоу будет состоять из трех эпизодов.
Так, появилась первая фотография актера в образе Эркюля Пуаро.
«Для меня большая честь, что меня пригласили меня сыграть Эркюля Пуаро. Это роль, которую сыграли большое количество отличных актеров, и я буду получать удовольствие от этой роли. Я особенно уважаю сценарий Сары Фелпс, и я надеюсь на то, чтобы каким-то образом оправдать его создание, но также и то, что произошло с Агатой Кристи», — признался актер.
В фильме также снимутся Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Эндрю Бьюкен («Все деньги мира») и Тара Фитцджеральд («Игра престолов»).
Читайте также: Анджелина Джоли хочет сняться в экранизации романа Агаты Кристи
Роман «Убийства по алфавиту» был написан Агатой Кристи в 1936 году и считается одним из ее самых значительных произведений. Его особенностью является смена лица, от имени которого ведется повествование. Роман был дважды экранизирован.
Режиссером версии 2018 года станет Алекс Габасси.
Стало известно, что известный американский актер и режиссер Джон Малкович сыграет знаковую роль в экранизации романа Агаты Кристи
Сейчас Малкович работает над адаптацией романа Агаты Кристи «Убийства по алфавиту». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Следует отметить, что продюсировать картину будут ВВС и Amazon. Шоу будет состоять из трех эпизодов.
Так, появилась первая фотография актера в образе Эркюля Пуаро.
«Для меня большая честь, что меня пригласили меня сыграть Эркюля Пуаро. Это роль, которую сыграли большое количество отличных актеров, и я буду получать удовольствие от этой роли. Я особенно уважаю сценарий Сары Фелпс, и я надеюсь на то, чтобы каким-то образом оправдать его создание, но также и то, что произошло с Агатой Кристи», — признался актер.
В фильме также снимутся Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Эндрю Бьюкен («Все деньги мира») и Тара Фитцджеральд («Игра престолов»).
Читайте также: Анджелина Джоли хочет сняться в экранизации романа Агаты Кристи
Роман «Убийства по алфавиту» был написан Агатой Кристи в 1936 году и считается одним из ее самых значительных произведений. Его особенностью является смена лица, от имени которого ведется повествование. Роман был дважды экранизирован.
Режиссером версии 2018 года станет Алекс Габасси.
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