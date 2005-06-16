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Раздел: Культура  
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Джон Малкович сыграет в экранизации романа Агаты Кристи

Джон Малкович сыграет в экранизации романа Агаты Кристи Актер очень рад такой важной роли.

Стало известно, что известный американский актер и режиссер Джон Малкович сыграет знаковую роль в экранизации романа Агаты Кристи

Сейчас Малкович работает над адаптацией романа Агаты Кристи «Убийства по алфавиту». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

Следует отметить, что продюсировать картину будут ВВС и Amazon. Шоу будет состоять из трех эпизодов.

Так, появилась первая фотография актера в образе Эркюля Пуаро.

«Для меня большая честь, что меня пригласили меня сыграть Эркюля Пуаро. Это роль, которую сыграли большое количество отличных актеров, и я буду получать удовольствие от этой роли. Я особенно уважаю сценарий Сары Фелпс, и я надеюсь на то, чтобы каким-то образом оправдать его создание, но также и то, что произошло с Агатой Кристи», — признался актер.

В фильме также снимутся Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Эндрю Бьюкен («Все деньги мира») и Тара Фитцджеральд («Игра престолов»).

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Роман «Убийства по алфавиту» был написан Агатой Кристи в 1936 году и считается одним из ее самых значительных произведений. Его особенностью является смена лица, от имени которого ведется повествование. Роман был дважды экранизирован.

Режиссером версии 2018 года станет Алекс Габасси.
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 Теги: Джон Малкович, агата кристи, роман

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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