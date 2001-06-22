Роза Аль-Намри примерила неприлично короткое свадебное платье

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Ведущая шоу "Как выйти замуж" и "Світами за скарбами" показала, как выглядит в коротком белом платьице.О мероприятии, для которого Роза выбрала именно это белое платье, она рассказала в посте под фотографиями: "Мир Розы Аль-Намри - красивые женщины !Всю жизнь меня окружаете Вы,красивые девушки! Дома-сестры и Мама, на работе-счастливые и влюблённые красотки и те,кто ждёт свою любовь!Состоялась встреча невест,которые переживают о своей предстоящей свадьбе,на встрече были девчонки ,которые пока мечтают о предложении.Мы говорили откровенно и весело .Я счастлива вдохновлять Вас и поддерживать !Каждый день я становлюсь свидетелем рождения новой семьи , любви , я счастлива ,когда вижу Ваше счастье!".В комментариях Розу осыпали такими комплиментами: "Вы, как всегда, на высоте!", "Красотка!", "Всегда невероятно красивая.".Стиль, орфография и пунктуация Розы Аль-Намри сохранены.