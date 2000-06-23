Раздел: Культура
Эмили Ратаковски прогулялась в откровенном наряде
Поклонники отметили худобу модели и минимум одежды на ней.
Девушка уже давно показала всем, что рамки моральных норм не совсем для нее, однако на этот раз некоторым подписчикам подобный образ модели показался уж слишком откровенным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В качестве одежды Эмили выбрала тонкую полоску ткани едва прикрывающую грудь, а также надела джинсовую юбку. Большинство подписчиков, естественно, сразу начали осыпать ее комплиментами, отмечая, что Ратаковски выглядит восхитительно и является едва ли не самой красивой женщиной в мире. Другие отметили ее худобу, а третьи даже предположили, что она «переиграла» с фотошопом, потому как на снимке в непонятном направлении подевались ее ребра.
Однако, нашлись подписчики, отметившие, что Эмили действительно красива, но в своих образах она теряет женственность, ведь показывает себя «доступной» и «фривольной». По всей видимости, Ратаковски это не сильно смущает, учитывая то, что едва ли не каждый день она показывает подписчикам несколько сверхоткровенных кадров.
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Не стоит также забывать, что в этом году красавица вышла замуж, однако фотографий с супругом в сети не так много, по всей видимости, пара предпочитает не выносить отношения в публичное пространство.
Девушка уже давно показала всем, что рамки моральных норм не совсем для нее, однако на этот раз некоторым подписчикам подобный образ модели показался уж слишком откровенным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В качестве одежды Эмили выбрала тонкую полоску ткани едва прикрывающую грудь, а также надела джинсовую юбку. Большинство подписчиков, естественно, сразу начали осыпать ее комплиментами, отмечая, что Ратаковски выглядит восхитительно и является едва ли не самой красивой женщиной в мире. Другие отметили ее худобу, а третьи даже предположили, что она «переиграла» с фотошопом, потому как на снимке в непонятном направлении подевались ее ребра.
Однако, нашлись подписчики, отметившие, что Эмили действительно красива, но в своих образах она теряет женственность, ведь показывает себя «доступной» и «фривольной». По всей видимости, Ратаковски это не сильно смущает, учитывая то, что едва ли не каждый день она показывает подписчикам несколько сверхоткровенных кадров.
Читайте также: Экс-Виагра опубликовала яркий снимок в платье-вышиванке
Не стоит также забывать, что в этом году красавица вышла замуж, однако фотографий с супругом в сети не так много, по всей видимости, пара предпочитает не выносить отношения в публичное пространство.
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