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Раздел: Культура  
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Кэмерон Диас поправилась после ухода из кино

Кэмерон Диас поправилась после ухода из киноНедавно Кэмерон Диас заявила, что завершает свою карьеру в кино.

Актриса решила посвятить больше времени себе и своей семье.

После бракосочетания с музыкантом Бенджи Мэдденом она все реже стала появляться на публике, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

На днях актрису удалось сфотографировать во время покупок в супермаркете. Выглядела они счастливой и отдохнувшей. Конечно, в повседневной жизни Кэмерон не использует косметики, ходит с хвостиком и в простой одежде.

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Кто-то говорит, что Диас поправилась и наела щеки. А кто-то наоборот замечает, как она светится, пишет «Телеграф».
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 Теги: актриса, кино, Папарацци

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Сегодня, 15:23 » Автор: Ульяна Воликовская
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