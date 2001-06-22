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Известный ведущий рассказал о рождении своей дочери
Тимур ничего страшного не увидел.
Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о том, как он участвовал в рождении своей дочери Мии. О том, как происходили роды Мирошниченко рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
18 июня Тимур Мирошниченко, ведущий Евровидение 2017, стал отцом. У него родилась дочка Мия. И Тимур вместе со своей женой Инной Рудик участвовали в партнерских родах. Артист признался, что сознание во время родов он не терял и ничего страшного в процессе родов не увидел.
"Врачи в роддоме делали все, чтобы то чего мне не нужно было видеть, я не видел. То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в роддоме сказали, что это стереотип, когда мужчины падают в обморок, и за всю историю именно того роддома только 18 мужчин потеряли сознание", - сообщил Тимур. Кроме того, Тимур сообщил, что пуповину малышке он не стал перерезать самостоятельно и доверил эту миссию врачам.
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"Я не резал пуповину, мне предлагали, но все же я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я же не прошу за них комментировать Евровидение, - пошутил ведущий.
Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о том, как он участвовал в рождении своей дочери Мии. О том, как происходили роды Мирошниченко рассказал в интервью Катерине Осадчей для программы "Светская жизнь".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
18 июня Тимур Мирошниченко, ведущий Евровидение 2017, стал отцом. У него родилась дочка Мия. И Тимур вместе со своей женой Инной Рудик участвовали в партнерских родах. Артист признался, что сознание во время родов он не терял и ничего страшного в процессе родов не увидел.
"Врачи в роддоме делали все, чтобы то чего мне не нужно было видеть, я не видел. То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в роддоме сказали, что это стереотип, когда мужчины падают в обморок, и за всю историю именно того роддома только 18 мужчин потеряли сознание", - сообщил Тимур. Кроме того, Тимур сообщил, что пуповину малышке он не стал перерезать самостоятельно и доверил эту миссию врачам.
Читайте также: Известный украинский ведущий поделился свадебными фото
"Я не резал пуповину, мне предлагали, но все же я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я же не прошу за них комментировать Евровидение, - пошутил ведущий.
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