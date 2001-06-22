Раздел: Культура
Актеры из "Игры престолов" поженились в Шотландии
Актеры познакомились на съемках известной киносаги.
Экранный роман закончился реальной свадьбой: звезды сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые в телешоу играли влюбленных, в выходные поженились в Шотландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Венчание прошло в церкви Рейн в Абердиншире, и на нем присутствовали не только родственники жениха и невесты, но и множество их коллег по сериалу и друзей-актеров: разделить с новобрачными этот счастливый день приехали Эмилия Кларк, Мейси Уильямс, Софи Тернер, Питер Динклейдж и другие звезды сериала (который, кстати, вот-вот закончится).
Для свадьбы Роуз выбрала кружевное платье в пол с длинными рукавами, голову украшали нежный венок и фата. Жених тоже не ударил в грязь лицом — в костюме-тройке Кит выглядел настоящим денди.
Под венец невесту вел отец, который позже обратился к собравшимся у церкви: «Мы невероятно счастливы и взволнованы тем, что Роуз и Кит сегодня женятся. Это особенный день и для нас, и для всего Абердиншира, ведь в подготовке к свадьбе участвовали многие местные компании»,— рассказал Себастьян Лесли, который на свадьбе, кстати, появился в традиционном шотландском килте.
После венчания все отправились в фамильный замок семьи Лесли (XII века), где и продолжилось празднество — свадьба будет греметь до утра. Молодожены, которых гости осыпали рисом и лепестками, покинули церковь эффектно: в ретроавтомобиле Land Rover, который был украшен лентами и цветами.
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Роуз и Кит познакомились на съемках «Игры престолов», где играли влюбленных: Кит — Джона Сноу, Роуз — Игритт из народа Одичалых. В сентябре 2017 года пара объявила о помолвке, и с этого момента все поклонники суперпопулярного сериала ждали, когда же состоится свадьба. Что ж, теперь и у этой истории есть классический хеппи-энд.
Экранный роман закончился реальной свадьбой: звезды сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые в телешоу играли влюбленных, в выходные поженились в Шотландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Венчание прошло в церкви Рейн в Абердиншире, и на нем присутствовали не только родственники жениха и невесты, но и множество их коллег по сериалу и друзей-актеров: разделить с новобрачными этот счастливый день приехали Эмилия Кларк, Мейси Уильямс, Софи Тернер, Питер Динклейдж и другие звезды сериала (который, кстати, вот-вот закончится).
Для свадьбы Роуз выбрала кружевное платье в пол с длинными рукавами, голову украшали нежный венок и фата. Жених тоже не ударил в грязь лицом — в костюме-тройке Кит выглядел настоящим денди.
Под венец невесту вел отец, который позже обратился к собравшимся у церкви: «Мы невероятно счастливы и взволнованы тем, что Роуз и Кит сегодня женятся. Это особенный день и для нас, и для всего Абердиншира, ведь в подготовке к свадьбе участвовали многие местные компании»,— рассказал Себастьян Лесли, который на свадьбе, кстати, появился в традиционном шотландском килте.
После венчания все отправились в фамильный замок семьи Лесли (XII века), где и продолжилось празднество — свадьба будет греметь до утра. Молодожены, которых гости осыпали рисом и лепестками, покинули церковь эффектно: в ретроавтомобиле Land Rover, который был украшен лентами и цветами.
Читайте также: Легендарный сериал Дэвида Линча может получить продолжение
Роуз и Кит познакомились на съемках «Игры престолов», где играли влюбленных: Кит — Джона Сноу, Роуз — Игритт из народа Одичалых. В сентябре 2017 года пара объявила о помолвке, и с этого момента все поклонники суперпопулярного сериала ждали, когда же состоится свадьба. Что ж, теперь и у этой истории есть классический хеппи-энд.
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