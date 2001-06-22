Раздел: Культура
Ольга Куриленко поделилась фотографиями в нижнем белье
На одном из фото красотка ест вишню прямо с дерева.
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте, опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых демонстрирует стройную фигуру в купальнике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Недавно Куриленко публиковала фото, на которых ест черешню в Украине.
Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue.
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Куриленко приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте, опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых демонстрирует стройную фигуру в купальнике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Недавно Куриленко публиковала фото, на которых ест черешню в Украине.
Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue.
Читайте также: Легендарный сериал Дэвида Линча может получить продолжение
Куриленко приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.
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