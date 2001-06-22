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Раздел: Культура  
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Ольга Куриленко поделилась фотографиями в нижнем белье

Ольга Куриленко поделилась фотографиями в нижнем белье На одном из фото красотка ест вишню прямо с дерева.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте, опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых демонстрирует стройную фигуру в купальнике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Недавно Куриленко публиковала фото, на которых ест черешню в Украине.

Напомним, Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue.

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Куриленко приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

Ольга Куриленко поделилась фотографиями в нижнем белье
Ольга Куриленко поделилась фотографиями в нижнем белье
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 Теги: Ольга Куриленко, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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