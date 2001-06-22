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Раздел: Культура  
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Тина Кароль появилась перед своими поклонниками без макияжа

Тина Кароль появилась перед своими поклонниками без макияжаНа лице артистки присутствует минимальное количество косметики.

Украинская певица Тина Кароль появлялась перед своими поклонниками в разных амплуа, но без мейк-апа ее увидишь нечасто.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили снимки, где звезда позирует без яркого макияжа и грима.

Скорее всего, на лице артистки присутствует минимальное количество косметики, однако ее едва заметно.

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Поклонники Тины написали десятки комментариев с восхищением: "Естественность в моде! Вы очаровательная", "Глубина, простота, нежность, красота", "Настоящая! Роскошная и мудрая... Это сейчас редкость".

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 Теги: Тина Кароль, макияж, поклонник

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Сегодня, 19:50 » Автор: Едгар Букмирза
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