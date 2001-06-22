Наталью Могилевскую раскритиковали поклонники

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Недавно СМИ застали Наталью Могилевскую и Эктора Хименеса Браво во время пробежки в парке. Сложно не согласиться с тем, что занятия пошли певице на пользу – Наташа действительно скинула несколько лишних килограмм.