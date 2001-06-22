Раздел: Культура
Наталью Могилевскую раскритиковали поклонники
Многие подписчики певицы посоветовали ей перестать худеть
Многочисленным пользователям сети не угодишь: то они просят своих звездных кумиров скинуть несколько кило, то наоборот – поправиться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так случилось и со знаменитой украинской певицей Натальей Могилевской. На своей странице в Instagram артистка разместила фото, на котором позирует в ярком наряде.
"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?", – подписала снимок Наталья.
В комментариях подписчики звезды поспешили раскритиковать ее внешний вид: "Неплохо. Только к сожалению лицо что-то не очень", "Хорош худеть, возраст не позволяет. Платье супер, а лицо уставшее!", "Подвязывай с диетами", "Может с фигурой красотка, но ужас с лицом. Наташа, вы что это нарочно?", "Боже, еле узнала ее... больная худоба ..некрасиво".
Читайте также: Стиль и грация: Наталью Могилевскую похвалили за образ
Поклонники певицы поспешили встать ей на защиту и написали слова поддержки: "Бесподобна...так держать..и пусть недоброжелатели отдохнут...молодец", "Наташенька! Мы Вас всегда любим, такой трудоголик! Главное – здоровья и успехов!", "Платье супер!!! И вы Наталья тоже прекрасно выглядите!!!", "Наташа, давно восхищаюсь энергетикой, силой воли и духа, пример для многих недовольных выше".
Многочисленным пользователям сети не угодишь: то они просят своих звездных кумиров скинуть несколько кило, то наоборот – поправиться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так случилось и со знаменитой украинской певицей Натальей Могилевской. На своей странице в Instagram артистка разместила фото, на котором позирует в ярком наряде.
"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?", – подписала снимок Наталья.
В комментариях подписчики звезды поспешили раскритиковать ее внешний вид: "Неплохо. Только к сожалению лицо что-то не очень", "Хорош худеть, возраст не позволяет. Платье супер, а лицо уставшее!", "Подвязывай с диетами", "Может с фигурой красотка, но ужас с лицом. Наташа, вы что это нарочно?", "Боже, еле узнала ее... больная худоба ..некрасиво".
Читайте также: Стиль и грация: Наталью Могилевскую похвалили за образ
Поклонники певицы поспешили встать ей на защиту и написали слова поддержки: "Бесподобна...так держать..и пусть недоброжелатели отдохнут...молодец", "Наташенька! Мы Вас всегда любим, такой трудоголик! Главное – здоровья и успехов!", "Платье супер!!! И вы Наталья тоже прекрасно выглядите!!!", "Наташа, давно восхищаюсь энергетикой, силой воли и духа, пример для многих недовольных выше".
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