» » Наталью Могилевскую раскритиковали поклонники
Раздел: Культура  
0

Наталью Могилевскую раскритиковали поклонники

Наталью Могилевскую раскритиковали поклонникиМногие подписчики певицы посоветовали ей перестать худеть

Многочисленным пользователям сети не угодишь: то они просят своих звездных кумиров скинуть несколько кило, то наоборот – поправиться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так случилось и со знаменитой украинской певицей Натальей Могилевской. На своей странице в Instagram артистка разместила фото, на котором позирует в ярком наряде.

"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?", – подписала снимок Наталья.

В комментариях подписчики звезды поспешили раскритиковать ее внешний вид: "Неплохо. Только к сожалению лицо что-то не очень", "Хорош худеть, возраст не позволяет. Платье супер, а лицо уставшее!", "Подвязывай с диетами", "Может с фигурой красотка, но ужас с лицом. Наташа, вы что это нарочно?", "Боже, еле узнала ее... больная худоба ..некрасиво".

Читайте также: Стиль и грация: Наталью Могилевскую похвалили за образ

Поклонники певицы поспешили встать ей на защиту и написали слова поддержки: "Бесподобна...так держать..и пусть недоброжелатели отдохнут...молодец", "Наташенька! Мы Вас всегда любим, такой трудоголик! Главное – здоровья и успехов!", "Платье супер!!! И вы Наталья тоже прекрасно выглядите!!!", "Наташа, давно восхищаюсь энергетикой, силой воли и духа, пример для многих недовольных выше".

Наталью Могилевскую раскритиковали поклонники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Наталья Могилевская, похудение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
     724
     0

Похожие новости по теме

Исхудавшая Наталья Могилевская перепугала поклонников Исхудавшая Наталья Могилевская перепугала поклонников

Певица сильно похудела.

Журналистам удалось запечатлеть Наталью Могилевскую в пикантной позе Журналистам удалось запечатлеть Наталью Могилевскую в пикантной позе

Певица, не замечая фотографов, изучает телефон.

Наталью Могилевскую в откровенном платье искупали в комплиментах Наталью Могилевскую в откровенном платье искупали в комплиментах

Звезда покорила зрителей красным нарядом.

Стиль и грация: Наталью Могилевскую похвалили за образ Стиль и грация: Наталью Могилевскую похвалили за образ

Певица показала фото, сделанное во время репетиции концерта ко Дню независимости Украины.

Наталью Могилевскую и Эктора Хименеса Браво рассекретили Наталью Могилевскую и Эктора Хименеса Браво рассекретили

Недавно СМИ застали Наталью Могилевскую и Эктора Хименеса Браво во время пробежки в парке. Сложно не согласиться с тем, что занятия пошли певице на пользу – Наташа действительно скинула несколько лишних килограмм.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх