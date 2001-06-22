Раздел: Культура
Жанна Бадоева показала редкое фото с мужем
Экс-супруга Алана Бадоева поделилась трогательным семейным снимком.
Ведущая российской версии тревел-шоу "Орел и Решка" показала семейную идиллию на новой фотке.
Жанна Бадоева сфотографировалась со своим мужем и собакой, чтобы порадовать потом своих подписчиков в Инстаграме редким снимком.
"Какие ж вы счастливые!!))", "Жанна, как Вы прекрасны! счастья Вашей паре", "Шикарная пара!", "Жанна ты супер, позитив и красавица !!!! Отличная пара!" - так прокомментировали фото Жанны с супругом ее преданные фолловеры.
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Кстати, за несколько часов после публикации количество лайков под этим фото перевалило за 7 тысяч и это еще не предел.
Ведущая российской версии тревел-шоу "Орел и Решка" показала семейную идиллию на новой фотке.
Жанна Бадоева сфотографировалась со своим мужем и собакой, чтобы порадовать потом своих подписчиков в Инстаграме редким снимком.
"Какие ж вы счастливые!!))", "Жанна, как Вы прекрасны! счастья Вашей паре", "Шикарная пара!", "Жанна ты супер, позитив и красавица !!!! Отличная пара!" - так прокомментировали фото Жанны с супругом ее преданные фолловеры.
Читайте также: Санта Димопулос похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Кстати, за несколько часов после публикации количество лайков под этим фото перевалило за 7 тысяч и это еще не предел.
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