Жанна Бадоева показала редкое фото с мужем

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Ведущая российской версии тревел-шоу "Орел и Решка" показала семейную идиллию на новой фотке.Жанна Бадоева сфотографировалась со своим мужем и собакой, чтобы порадовать потом своих подписчиков в Инстаграме редким снимком."Какие ж вы счастливые!!))", "Жанна, как Вы прекрасны! счастья Вашей паре", "Шикарная пара!", "Жанна ты супер, позитив и красавица !!!! Отличная пара!" - так прокомментировали фото Жанны с супругом ее преданные фолловеры.Кстати, за несколько часов после публикации количество лайков под этим фото перевалило за 7 тысяч и это еще не предел.