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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева показала редкое фото с мужем

Жанна Бадоева показала редкое фото с мужемЭкс-супруга Алана Бадоева поделилась трогательным семейным снимком.

Ведущая российской версии тревел-шоу "Орел и Решка" показала семейную идиллию на новой фотке.

Жанна Бадоева сфотографировалась со своим мужем и собакой, чтобы порадовать потом своих подписчиков в Инстаграме редким снимком.

"Какие ж вы счастливые!!))", "Жанна, как Вы прекрасны! счастья Вашей паре", "Шикарная пара!", "Жанна ты супер, позитив и красавица !!!! Отличная пара!" - так прокомментировали фото Жанны с супругом ее преданные фолловеры.

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Кстати, за несколько часов после публикации количество лайков под этим фото перевалило за 7 тысяч и это еще не предел.

Жанна Бадоева показала редкое фото с мужем
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 Теги: Жанна Бадоева, муж

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Сегодня, 17:57 » Автор: Валерия Янобекова
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