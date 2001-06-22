» » Ирина Шейк покорила красивым платьем
Раздел: Культура  
0

Ирина Шейк покорила красивым платьем

Ирина Шейк покорила красивым платьемКаждый выход в свет Ирины Шейк вызывает восторг у ее подписчиков.

Модель всегда выбирает женственные и красивые наряды, которые подчеркивают ее фигуру, и комплименты в свою сторону она слышит гораздо чаще, чем критику, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.

Поэтому поклонников мало удивило, что ее новый образ для недавнего появления на публике был также превосходен. На снимке, которым Ирина поделилась в своем блоге, она позирует в роскошном платье от Dior из сверкающей ткани, а изюминкой наряда стал высокий разрез на юбке, который оголил стройные и длинные ноги модели.

Читайте также: Ирина Шейк покорила фанатов соблазнительной фигурой в боди

Впрочем, не остался незамеченным и выпирающий животик знаменитости. Уже не первый день в сети активно обсуждают ее вероятную вторую беременность, и с каждым новым фото, которое появляется в интернете, догадки поклонников Ирины лишь подтверждаются. Впрочем, сама модель комментировать эти разговоры не спешит.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ирина Шейк, платье, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:37 » Автор: Алена Шимко
     850
     0

Похожие новости по теме

Ирина Шейк очаровала естественной красотой Ирина Шейк очаровала естественной красотой

Фотографии Ирины Шейк получили сотни лестных комментариев от подписчиков.

Ирина Шейк засветила стройные ноги в откровенном платье Ирина Шейк засветила стройные ноги в откровенном платье

Супермодель восхитила публику своим внешним видом.

Ирина Шейк покорила фанатов сногсшибательным внешним видом Ирина Шейк покорила фанатов сногсшибательным внешним видом

Молодая мама порадовала поклонников фотографией с домашним питомцем.

Ирина Шейк порадовала поклонников откровенным снимком Ирина Шейк порадовала поклонников откровенным снимком

Модель примерила образ сказочной царевны с аквалангом и гигантской рыбой.

Ирина Шейк побаловала фанатов новым селфи Ирина Шейк побаловала фанатов новым селфи

Модель поделилась фотографией с отдыха.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх