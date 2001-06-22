Раздел: Культура
Ирина Шейк покорила красивым платьем
Каждый выход в свет Ирины Шейк вызывает восторг у ее подписчиков.
Модель всегда выбирает женственные и красивые наряды, которые подчеркивают ее фигуру, и комплименты в свою сторону она слышит гораздо чаще, чем критику, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Поэтому поклонников мало удивило, что ее новый образ для недавнего появления на публике был также превосходен. На снимке, которым Ирина поделилась в своем блоге, она позирует в роскошном платье от Dior из сверкающей ткани, а изюминкой наряда стал высокий разрез на юбке, который оголил стройные и длинные ноги модели.
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Впрочем, не остался незамеченным и выпирающий животик знаменитости. Уже не первый день в сети активно обсуждают ее вероятную вторую беременность, и с каждым новым фото, которое появляется в интернете, догадки поклонников Ирины лишь подтверждаются. Впрочем, сама модель комментировать эти разговоры не спешит.
Модель всегда выбирает женственные и красивые наряды, которые подчеркивают ее фигуру, и комплименты в свою сторону она слышит гораздо чаще, чем критику, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Поэтому поклонников мало удивило, что ее новый образ для недавнего появления на публике был также превосходен. На снимке, которым Ирина поделилась в своем блоге, она позирует в роскошном платье от Dior из сверкающей ткани, а изюминкой наряда стал высокий разрез на юбке, который оголил стройные и длинные ноги модели.
Читайте также: Ирина Шейк покорила фанатов соблазнительной фигурой в боди
Впрочем, не остался незамеченным и выпирающий животик знаменитости. Уже не первый день в сети активно обсуждают ее вероятную вторую беременность, и с каждым новым фото, которое появляется в интернете, догадки поклонников Ирины лишь подтверждаются. Впрочем, сама модель комментировать эти разговоры не спешит.
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