Раздел: Культура
Хью Грант жалеет, что женился так поздно
Актер счастлив в браке с возрастной разницей почти в 20 лет.
57-летний Хью Грант лишь в мае впервые женился. Его избранницей стала 39-летняя возлюбленная Анна Эберштейн. Актер рассказал журналистам, что безумно счастлив в браке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Все действительно хорошо… Мне следовало жениться раньше. Мне просто повезло: у меня замечательная супруга. Люблю ее», — говорит Грант.
Напомним, что 25 мая папарацци заметили пару возле одного из офисов Лондона, где регистрируют браки. Как сказали очевидцы, Грант и Эберштейн взяли с собой команду поддержки в виде друзей и близких.
Вместе пара уже больше шести лет, поэтому внезапное бракосочетания не стало сюрпризом. Вместе Грант и Эбенштейн воспитывают троих детей, двое из которых от предыдущих отношений с администратором китайского ресторана в Лондоне Тинглан Хонг. «Отцовство — это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось. Это неверояятно прекрасно — чувствовать всю эту любовь, которая тебя окружает. Внезапно ты понимаешь, что любишь кого-то больше, чем себя», — говорил он.
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Правда, к браку Грант относился не совсем позитивно. «Если вы спросите меня, предназначены ли люди для того, чтобы 40 лет состоять в моногамных отношениях, я, конечно же, отвечу, что нет», — заявлял Грант.
57-летний Хью Грант лишь в мае впервые женился. Его избранницей стала 39-летняя возлюбленная Анна Эберштейн. Актер рассказал журналистам, что безумно счастлив в браке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Все действительно хорошо… Мне следовало жениться раньше. Мне просто повезло: у меня замечательная супруга. Люблю ее», — говорит Грант.
Напомним, что 25 мая папарацци заметили пару возле одного из офисов Лондона, где регистрируют браки. Как сказали очевидцы, Грант и Эберштейн взяли с собой команду поддержки в виде друзей и близких.
Вместе пара уже больше шести лет, поэтому внезапное бракосочетания не стало сюрпризом. Вместе Грант и Эбенштейн воспитывают троих детей, двое из которых от предыдущих отношений с администратором китайского ресторана в Лондоне Тинглан Хонг. «Отцовство — это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось. Это неверояятно прекрасно — чувствовать всю эту любовь, которая тебя окружает. Внезапно ты понимаешь, что любишь кого-то больше, чем себя», — говорил он.
Читайте также: MELOVIN озвучил героя мультфильма "Монстры на каникулах-3"
Правда, к браку Грант относился не совсем позитивно. «Если вы спросите меня, предназначены ли люди для того, чтобы 40 лет состоять в моногамных отношениях, я, конечно же, отвечу, что нет», — заявлял Грант.
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