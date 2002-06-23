Раздел: Культура
Тина Кароль преодолела свой страх
33-летняя украинская певица Тина Кароль во время визита в Лондон поборола свой страх.
Об этом сообщается на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак.
— Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их, — говорится в сообщении под фото.
Украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома «Intonation».
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Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.
Об этом сообщается на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак.
— Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их, — говорится в сообщении под фото.
Украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома «Intonation».
Читайте также: Тина Кароль порадовала цветущим видом
Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.
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