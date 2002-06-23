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Раздел: Культура  
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Тина Кароль преодолела свой страх

Тина Кароль преодолела свой страх33-летняя украинская певица Тина Кароль во время визита в Лондон поборола свой страх.

Об этом сообщается на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

К слову, каждый человек имеет свои страхи, которые сложно устранить из жизни. Тина Кароль не стала исключением в этом, так как страдала от боязни собак.

— Тина впервые погладила собаку, до этого она боялась их, — говорится в сообщении под фото.

Украинская знаменитость запечатлена с собакой по кличке Элла, а также автором песен из англоязычного альбома «Intonation».

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Лондон для Тины Кароль является очень близким городом, так как ее единственный сын Вениамин учится там в школе. Сейчас у 9-летнего мальчика каникулы, и он проводит отдых со звездной мамой.
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 Теги: Тина Кароль, страх, собаки

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Сегодня, 10:58 » Автор: Алена Шимко
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