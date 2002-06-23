Тина Кароль преодолела свой страх

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Тина Кароль показала подросшего сына Сын Тины Кароль Вениамин посетил премьеру танцевального шоу, ведущей которого была его мама.

Сын Тины Кароль готовится к концерту в Лондоне Пока мама работает, ее 8-летний сын Вениамин уже второй год подряд учится в Великобритании.