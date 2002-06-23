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Раздел: Культура  
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Руслана показала снимки своего питомца

Руслана показала снимки своего питомцаРуслана обнародовала подборку снимков своего питомца Чуда.

Украинская певица Руслана Лыжичко на своей странице в Facebook разместила подборку снимков своего пса по имени Чудо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Снимки сделаны в разные годы.

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"Какой он был и какой он стал! Мой дорогой пес Чудо! Стережет мои чудесные мечты каждый миг!" – написала певица.
Руслана показала снимки своего питомца
Руслана показала снимки своего питомца
Руслана показала снимки своего питомца
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 Теги: Руслана, фото, пес, питомец

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Сегодня, 17:25 » Автор: Алена Шимко
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