Раздел: Культура
Украинская певица удивила новой прической
Тарабарова ждет появления на свет первенца.
Певица предстала перед поклонниками в неожиданном образе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
На своей страничке в Инстаграме Светлана Тарабарова поделилась свежим фото, сделанным на «квартирнике».
Певицу с огненно-рыжими кудрями раньше никто не видел и, как ни странно, ей эта прическа очень идет. Именно поэтому от комплиментов Светлане нет отбоя.
Читайте также: Анастасия Стоцкая удивила новой прической
К слову, Светлана Тарабарова ждет появления на свет первенца, но не прекращает работать даже на третьем триместре беременности, что восхищает ее фанатов.
Певица предстала перед поклонниками в неожиданном образе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
На своей страничке в Инстаграме Светлана Тарабарова поделилась свежим фото, сделанным на «квартирнике».
Певицу с огненно-рыжими кудрями раньше никто не видел и, как ни странно, ей эта прическа очень идет. Именно поэтому от комплиментов Светлане нет отбоя.
Читайте также: Анастасия Стоцкая удивила новой прической
К слову, Светлана Тарабарова ждет появления на свет первенца, но не прекращает работать даже на третьем триместре беременности, что восхищает ее фанатов.
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