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Раздел: Культура  
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Украинская певица удивила новой прической

Украинская певица удивила новой прическойТарабарова ждет появления на свет первенца.

Певица предстала перед поклонниками в неожиданном образе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

На своей страничке в Инстаграме Светлана Тарабарова поделилась свежим фото, сделанным на «квартирнике».

Певицу с огненно-рыжими кудрями раньше никто не видел и, как ни странно, ей эта прическа очень идет. Именно поэтому от комплиментов Светлане нет отбоя.

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К слову, Светлана Тарабарова ждет появления на свет первенца, но не прекращает работать даже на третьем триместре беременности, что восхищает ее фанатов.
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 Теги: Украинская певица, причёска

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Сегодня, 00:02 » Автор: Едгар Букмирза
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