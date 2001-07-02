Раздел: Культура
В Голливуде снимут еще одну экранизацию романа Стивена Кинга
Роман "Воспламеняющая взглядом" снова экранизируют спустя 34 года.
Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Акин известен по картинам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. Он является обладателем "Золотого медведя" за фильм "Головой о стену".
Отмечается, что перед началом работы над экранизацией Кинга в Голливуде Акин снимет в Германии фильм "Золотая перчатка" по роману Хайнца Штрунка.
Продюсерами картины выступят Джейсон Блум, Акива Голдсман и Марта де Лоренти. "Воспламеняющая взглядом" станет первым студийным фильмом для Акина.
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Оригинальный роман Стивена Кинга, написанный в 1980 году, рассказывает о девочке-пирокинетике, которую правительство хочет использовать как оружие. Первая экранизация истории вышла в 1984.
Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Акин известен по картинам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. Он является обладателем "Золотого медведя" за фильм "Головой о стену".
Отмечается, что перед началом работы над экранизацией Кинга в Голливуде Акин снимет в Германии фильм "Золотая перчатка" по роману Хайнца Штрунка.
Продюсерами картины выступят Джейсон Блум, Акива Голдсман и Марта де Лоренти. "Воспламеняющая взглядом" станет первым студийным фильмом для Акина.
Читайте также: Жанну Бадоеву сфотографировали за чашкой утреннего кофе
Оригинальный роман Стивена Кинга, написанный в 1980 году, рассказывает о девочке-пирокинетике, которую правительство хочет использовать как оружие. Первая экранизация истории вышла в 1984.
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