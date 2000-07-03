Раздел: Культура
Легендарный итальянский певец попал в больницу
Тото Кутуньо отменил выступление из-за экстренной госпитализации.
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо попал в больницу. Артисту пришлось отменить выступление в Бельгии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам певца, он почувствовал недомогание из-за жары.
"Меня сразила чрезмерная жара, стоявшая в последние дни. В результате, я почувствовал сильную слабость, и поэтому решил не выступать в Бельгии. Теперь я в порядке, поскольку в больнице очень хорошие врачи", - рассказал Тото Кутуньо.
Певец пообещал выписаться и через несколько дней возобновить международный тур.
Представители артиста подтвердили, что он чувствует себя нормально.
К слову, некоторые западные СМИ писали, что причиной госпитализации 74-летнего легендарного певца стали проблемы с сердцем.
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Тото Кутуньо — итальянский певец и композитор. Известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. Прославился своей песней L’italiano. Победитель конкурса Евровидение-1990 в Загребе.
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо попал в больницу. Артисту пришлось отменить выступление в Бельгии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам певца, он почувствовал недомогание из-за жары.
"Меня сразила чрезмерная жара, стоявшая в последние дни. В результате, я почувствовал сильную слабость, и поэтому решил не выступать в Бельгии. Теперь я в порядке, поскольку в больнице очень хорошие врачи", - рассказал Тото Кутуньо.
Певец пообещал выписаться и через несколько дней возобновить международный тур.
Представители артиста подтвердили, что он чувствует себя нормально.
К слову, некоторые западные СМИ писали, что причиной госпитализации 74-летнего легендарного певца стали проблемы с сердцем.
Читайте также: Ума Турман решила переехать на историческую родину
Тото Кутуньо — итальянский певец и композитор. Известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. Прославился своей песней L’italiano. Победитель конкурса Евровидение-1990 в Загребе.
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