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Раздел: Культура  
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Легендарный итальянский певец попал в больницу

Легендарный итальянский певец попал в больницу Тото Кутуньо отменил выступление из-за экстренной госпитализации.

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо попал в больницу. Артисту пришлось отменить выступление в Бельгии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По словам певца, он почувствовал недомогание из-за жары.

"Меня сразила чрезмерная жара, стоявшая в последние дни. В результате, я почувствовал сильную слабость, и поэтому решил не выступать в Бельгии. Теперь я в порядке, поскольку в больнице очень хорошие врачи", - рассказал Тото Кутуньо.

Певец пообещал выписаться и через несколько дней возобновить международный тур.

Представители артиста подтвердили, что он чувствует себя нормально.

К слову, некоторые западные СМИ писали, что причиной госпитализации 74-летнего легендарного певца стали проблемы с сердцем.

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Тото Кутуньо — итальянский певец и композитор. Известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. Прославился своей песней L’italiano. Победитель конкурса Евровидение-1990 в Загребе.
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 Теги: Тото Кутуньо, больница

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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