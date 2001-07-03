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Выступление Олега Винника откроет музыкальный фестиваль

Выступление Олега Винника откроет музыкальный фестиваль Артист выступит на сцене фестиваля "Атлас Уикенд".

Еще недавно Олега Винника считали героем зрелых женщин с разбитыми сердцами. Но за год он превратился в культового персонажа среди молодежи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

В первый день музыкального фестиваля "Атлас Уикенд" Винник представляет специальную рок-программу. Вход будет бесплатный. Фестиваль пройдет с 3 по 8 июля в Национальном экспоцентре Выставка достижений народного хозяйства в Киеве.

Организаторы продолжили традицию приглашать на фестиваль народных героев. В прошлом году бесплатный день возглавила Верка Сердючка. На выступление пришли 135 000 слушателей.

Также на "Атласе" выступят украинские исполнители Таяна, Монатик, Арсен Мирзоян, Сергей Бабкин, Пианобой. Некоторых из них чаще можно увидеть на телеэкранах, чем на концертах под открытым небом.

Вживую стоит услышать группа "Вивьен Морт" с вокалисткой Даниэлой Заюшкина. Их песни мелодичны, имеют хорошие тексты. Зимой группа выпустила альбом "Опыт". Он стал одним из самых заметных музыкальных работ в этом году.

Всего на "Атлас Уикенд" выступят более 150 артистов. Для них оборудуют семь сцен.

- Из зарубежных звезд пригласили электронный дуэт "Кемикал Бразерс", - рассказывает радиоведущий и креативный директор фестиваля Владислав Фисун. - Их выступления - это настоящий спектакль. Делают световое шоу, выносят на сцену масштабные декорации. Несколько лет назад выступали с двумя четырехметровыми работами, которые двигались и светились. Будет голландский диджей Мартин Гаррикс. Сейчас он - номер один в мире. С помощью современных устройств исполняет музыку вживую.

Выступит американская певица с итальянскими корнями Эл Пи. Ее настоящее имя - Лаура Перголицци. В прошлом году дважды пела в Киеве. На оба шоу зрители раскупили билеты.

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Фестиваль "Атлас Уикенд" этим летом состоится в четвертый раз.
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 Теги: Олег Винник, фестиваль

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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