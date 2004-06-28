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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк поделилась горячим пляжным снимком

Ирина Шейк поделилась горячим пляжным снимком 32-летняя модель похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике.

Ирина Шейк, которую в последние несколько месяцев подозревают во второй беременности, пока никак не комментирует все домыслы, а вместо этого делится с поклонниками горячими снимками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream

Вот, например, несколько часов назад в Instagram модели появилось фото, на котором она запечатлена лежащей на пляже в белом купальнике.

Акцент на фото сделан на упругих ягодицах, а живот скрыт от посторонних глаз.

В комментариях фолловеры на разных языках расхваливают сочную фигуру Ирины, которая действительно заслуживает особого внимания.

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Что интересно, ранее Шейк также публиковала свои фото в бикини, но в этот раз она приняла такую позу, чтобы нельзя было увидеть ее живот. Неужели в скором времени сексуальная красотка подарит своему жениху Брэдли Куперу второго ребенка?

Ирина Шейк поделилась горячим пляжным снимком
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 Теги: Ирина Шейк, фото

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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