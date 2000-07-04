Раздел: Культура
"Третья рыбалка в жизни": Дима Коляденко показал необычные фото
Шоумен опубликовал в соцсети фото со своего отдыха в Карпатах.
Неординарный украинский певец и шоумен Дима Коляденко во время гастролей в Закарпатской области решил устроить себе небольшой отдых и отправился на рыбалку. Фото с отдыха он опубликовал на своей странице в Facebook. Коляденко всегда подбирает яркие, стильные образы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В этот раз он не стал изменять себе и отправился на рыбалку в стильном наряде. На нем была черная жилетка, шорты цвета хаки, яркая оранжевая ветровка, а сверху накинутый черный шарф. Свое фото шоумен подписал "Охота на дикую форель".
Дима Коляденко был в сильном восторге от красоты местной природы. "Природа! Горы! Впервые в Закарпатской области. Красота дикой природы, воздух, перевалы - такая красотища!!! Западная Украина невероятно красива", - восторженно отметил он. Кроме ярких впечатлений от визита в Карпаты, Коляденко получил также и массу удовольствия от улова и от рыбалки в целом. Дима признался, что раньше не часто бывал на рыбалке.
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"Откровенно, это моя третья в жизни рыбалка. Абсолютно спонтанная и на 1000% удовольствие! Мы форель приготовили и съели! Получилось очень вкусно!!! Первый раз я рыбачил лет в 12, тогда я словил только одну рыбку. А второй раз я был в заповедной зоне, ловил рыбу с разрешением. Правда, все что словил, сразу выпустил обратно в реку", - рассказал певец.
Неординарный украинский певец и шоумен Дима Коляденко во время гастролей в Закарпатской области решил устроить себе небольшой отдых и отправился на рыбалку. Фото с отдыха он опубликовал на своей странице в Facebook. Коляденко всегда подбирает яркие, стильные образы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В этот раз он не стал изменять себе и отправился на рыбалку в стильном наряде. На нем была черная жилетка, шорты цвета хаки, яркая оранжевая ветровка, а сверху накинутый черный шарф. Свое фото шоумен подписал "Охота на дикую форель".
Дима Коляденко был в сильном восторге от красоты местной природы. "Природа! Горы! Впервые в Закарпатской области. Красота дикой природы, воздух, перевалы - такая красотища!!! Западная Украина невероятно красива", - восторженно отметил он. Кроме ярких впечатлений от визита в Карпаты, Коляденко получил также и массу удовольствия от улова и от рыбалки в целом. Дима признался, что раньше не часто бывал на рыбалке.
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"Откровенно, это моя третья в жизни рыбалка. Абсолютно спонтанная и на 1000% удовольствие! Мы форель приготовили и съели! Получилось очень вкусно!!! Первый раз я рыбачил лет в 12, тогда я словил только одну рыбку. А второй раз я был в заповедной зоне, ловил рыбу с разрешением. Правда, все что словил, сразу выпустил обратно в реку", - рассказал певец.
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