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Раздел: Культура  
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Эмили Ратаковски примерила металлический топ

Эмили Ратаковски примерила металлический топ Модель удивила публику своим внешним видом.

27-летняя американская модель Эмили Ратаковски знает, как привлечь внимание. Недавно девушка в провокационном образе посетила вечеринку Vogue во время Недели моды в Париже Fashion Haute Couture, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на 24 канал

Ратажковски решила не упускать возможность обнажиться и появилась на публике в топе-кольчуге из металлических элементов, который обнажал ее грудь. Конечно же она не надевала белья под топ.

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Модель дополнила образ строгим черным брючным костюмом и босоножками на шпильках.

Эмили Ратаковски примерила металлический топ

Эмили Ратаковски примерила металлический топ

Эмили Ратаковски примерила металлический топ

Эмили Ратаковски примерила металлический топ
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 Теги: Эмили Ратаковски, наряд

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Сегодня, 09:31 » Автор: Валерия Янобекова
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