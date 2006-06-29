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Дэвид и Виктория Бекхэмы растрогали публичными признаниями в любви

Дэвид и Виктория Бекхэмы растрогали публичными признаниями в любви Парочка празднует 19-летнюю годовщину брака.

Знаменитый британский экс-футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, дизайнер, а также бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывает четырех детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Сегодня.

На своих страничках в Instagram супруги опубликовали одинаковое фото. На снимке они сидят в ресторане и трогательно держатся за руки.

"19 лет. Вау ... Ровно 19 лет назад в этот день я был одет с головы до ног во все фиолетовое. С годовщиной, самая удивительная жена и мама, люблю тебя", – подписал фото Дэвид.

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В свою очередь, Виктория подписала снимок более лаконично: "19 лет! Я так сильно тебя люблю".

Дэвид и Виктория Бекхэмы растрогали публичными признаниями в любви
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 Теги: Бекхэм, любовь, годовщина

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Сегодня, 12:43 » Автор: Валерия Янобекова
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