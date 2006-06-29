Анастасия Кожевникова рассказала, как относится к новой солистке "ВИА-Гры"

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Совсем скоро одна из участниц сексуальной группы «ВИА Гра» будет замужней женщиной.

В СМИ активно обсуждают уход из «ВИА Гры» Анастасии Кожевниковой.

Анастасия Кожевникова, солистка соблазнительного трио «Виа Гра», показала поклонникам свое тело в купальнике.

Анастасия Кожевникова, одна из участниц группы «Виа ГРА», как и коллеги, любит поделиться своими фотографиями на своей страничке в социальной сети.