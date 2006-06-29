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Раздел: Культура  
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Анастасия Кожевникова рассказала, как относится к новой солистке "ВИА-Гры"

Анастасия Кожевникова рассказала, как относится к новой солистке "ВИА-Гры" На место Миши Романовой в группу пришла Ольга Меганская.

В составе группы ВИА Гра недавно произошли изменения - ушла солистка Миша Романова. Как выяснилось, Миша беременна, поэтому решила покинуть группу, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Тochka.net.

Вместо Миши Романовой в ВИА Гре появилась 26-летняя Ольга Меганская. Как же "виагрянкам" работается с новой участницей группы? Об этом рассказала Анастасия Кожевникова.

Певица Анастасия Кожевникова призналась, что они до сих пор притираются с Ольгой Меганской и пока есть некие проблемы в работе:

"У нас с Эрикой все наработано уже. Больше репетирует Оля. Встречаемся мы на концертах. Это достаточно сложно. Потому что с бывшим нашим составом, с Мишей, мы все жили в Киеве, и все было мобильно. Было легче. Сейчас как-то так.".

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Хотя Кожевникова также отмечает, что Меганская - талантливая вокалистка и им просто нужно время: "Я не буду лукавить, все равно мы очень привыкли друг к другу с той тройкой, с которой мы были. Но Оля очень хороший человек, она прекрасно поет. Для меня было очень важно, чтобы солистку взяли не просто ради красоты.".

Анастасия Кожевникова рассказала, как относится к новой солистке "ВИА-Гры"
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Сегодня, 13:54 » Автор: Валерия Янобекова
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