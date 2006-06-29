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Раздел: Культура  
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Появились новые детали скандала Анны Седоковой с бывшим мужем

Появились новые детали скандала Анны Седоковой с бывшим мужем Максим Чернявский еще полгода назад забрал младшую дочь у Анны Седоковой.

Экс-муж скандальной украинской певицы, экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой Максим Чернявский требует от нее выплаты алиментов на дочь Монику, за опеку над которой пара активно ведет судебные разбирательства, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.

В сети опубликовали фрагмент переписки адвоката Седоковой с юристом ее бывшего мужа Максима. Согласно документам, адвокат Чернявского заверяет, что после того, как отец 6-летней Моники станет ее опекуном, он будет требовать от Анны алиментов "исходя из значительного дохода от ее очень успешной карьеры в сфере развлечений".

В свою очередь, сторона Седоковой настаивает, что Моника должна воспитываться обоими родителями.

"Мы очень разочарованы постоянными действиями вашего клиента по отношению к Монике, как если бы она была его "собственностью", а не маленькой девочкой, которая имеет право видеть мать", - ответил адвокат Седоковой на ограничения ее свиданий с девочкой.

Вместе с тем Чернявский не только настаивает на полной опеке над Моникой, но и претендует явно претендует на часть доходов экс-"ВИА Гры". При этом женщина, которая представилась матерью Максима Чернявского заявила, что информация не соответствует действительности, и никто не планирует требовать выплату алиментов.

"Вопрос, где вы вычитали, что Максим требует алиментов? Если у вас нет переводчика, то писать ересь должно быть стыдно", - написала она в социальной сети.

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Напомним, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательство из-за опеки над их общей дочерью Моникой. 31-летний Максим также вооружился поддержкой своей матери: женщина, которая называет себя Мариной Чернявской активно ведет споры с фанатами и фан-страницами Анны, грозясь вывести Седокову "на чистую воду". Марина делится с пользователями сети подробностями развода артистки с супругом, рассказывает поклонникам о плохих качествах Анны как матери, а также показывает, как счастлива 6-летняя Моника в США.
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 Теги: Седокова, Чернявский, скандал

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Сегодня, 15:46 » Автор: Валерия Янобекова
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