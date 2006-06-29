Раздел: Культура
Появились новые детали скандала Анны Седоковой с бывшим мужем
Максим Чернявский еще полгода назад забрал младшую дочь у Анны Седоковой.
Экс-муж скандальной украинской певицы, экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой Максим Чернявский требует от нее выплаты алиментов на дочь Монику, за опеку над которой пара активно ведет судебные разбирательства, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
В сети опубликовали фрагмент переписки адвоката Седоковой с юристом ее бывшего мужа Максима. Согласно документам, адвокат Чернявского заверяет, что после того, как отец 6-летней Моники станет ее опекуном, он будет требовать от Анны алиментов "исходя из значительного дохода от ее очень успешной карьеры в сфере развлечений".
В свою очередь, сторона Седоковой настаивает, что Моника должна воспитываться обоими родителями.
"Мы очень разочарованы постоянными действиями вашего клиента по отношению к Монике, как если бы она была его "собственностью", а не маленькой девочкой, которая имеет право видеть мать", - ответил адвокат Седоковой на ограничения ее свиданий с девочкой.
Вместе с тем Чернявский не только настаивает на полной опеке над Моникой, но и претендует явно претендует на часть доходов экс-"ВИА Гры". При этом женщина, которая представилась матерью Максима Чернявского заявила, что информация не соответствует действительности, и никто не планирует требовать выплату алиментов.
"Вопрос, где вы вычитали, что Максим требует алиментов? Если у вас нет переводчика, то писать ересь должно быть стыдно", - написала она в социальной сети.
Читайте также: Слава Каминская примерила стильный наряд
Напомним, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательство из-за опеки над их общей дочерью Моникой. 31-летний Максим также вооружился поддержкой своей матери: женщина, которая называет себя Мариной Чернявской активно ведет споры с фанатами и фан-страницами Анны, грозясь вывести Седокову "на чистую воду". Марина делится с пользователями сети подробностями развода артистки с супругом, рассказывает поклонникам о плохих качествах Анны как матери, а также показывает, как счастлива 6-летняя Моника в США.
Экс-муж скандальной украинской певицы, экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой Максим Чернявский требует от нее выплаты алиментов на дочь Монику, за опеку над которой пара активно ведет судебные разбирательства, пишет Хроника.Инфо со ссылкой на Обозреватель.
В сети опубликовали фрагмент переписки адвоката Седоковой с юристом ее бывшего мужа Максима. Согласно документам, адвокат Чернявского заверяет, что после того, как отец 6-летней Моники станет ее опекуном, он будет требовать от Анны алиментов "исходя из значительного дохода от ее очень успешной карьеры в сфере развлечений".
В свою очередь, сторона Седоковой настаивает, что Моника должна воспитываться обоими родителями.
"Мы очень разочарованы постоянными действиями вашего клиента по отношению к Монике, как если бы она была его "собственностью", а не маленькой девочкой, которая имеет право видеть мать", - ответил адвокат Седоковой на ограничения ее свиданий с девочкой.
Вместе с тем Чернявский не только настаивает на полной опеке над Моникой, но и претендует явно претендует на часть доходов экс-"ВИА Гры". При этом женщина, которая представилась матерью Максима Чернявского заявила, что информация не соответствует действительности, и никто не планирует требовать выплату алиментов.
"Вопрос, где вы вычитали, что Максим требует алиментов? Если у вас нет переводчика, то писать ересь должно быть стыдно", - написала она в социальной сети.
Читайте также: Слава Каминская примерила стильный наряд
Напомним, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательство из-за опеки над их общей дочерью Моникой. 31-летний Максим также вооружился поддержкой своей матери: женщина, которая называет себя Мариной Чернявской активно ведет споры с фанатами и фан-страницами Анны, грозясь вывести Седокову "на чистую воду". Марина делится с пользователями сети подробностями развода артистки с супругом, рассказывает поклонникам о плохих качествах Анны как матери, а также показывает, как счастлива 6-летняя Моника в США.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
921
0
Также советуем посмотреть
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
- Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
- Уморительные снимки, на которые стоит посмотреть дважды
- Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
- Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
- Забавные коты, готовые оставить хозяина без ужина
- Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
- Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на
- Провалы от людей, которым не стоило пользоваться фотошопом
- Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
Оставьте свой комментарий