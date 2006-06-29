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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян рассказала, кто помогает ей с детьми

Ким Кардашьян рассказала, кто помогает ей с детьмиОднако, лучшей мамой все равно считает Хлое Кардашьян.

Светская львица и звезда Instagram Ким Кардашьян призналась, что самостоятельно не справляется с тремя детьми. Знаменитость заявила, что часто звонит своей сестре по материнской линии Кайли Дженнер и просит у неё советов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

37-летняя звезда американского шоу Keeping Up With the Kardashians и мать троих детей Ким Кардашьян недавно честно призналась, что советуется по вопросам ухода за маленькой дочерью у своей 20-летней сестры Кайли Дженнер, которая в феврале впервые стала мамой. По словам Ким, Кайли лучше разбирается в новых гаджетах и детских вещах.

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Тем не менее, брюнетка утверждает, что лучшей мамой она все-таки считает свою сестру Хлое Кардашьян, у которой есть двухмесячная дочь Тру от бойфренда Тристана Томпсона. Кардашьян считает, что у неё с Хлое одинаковый стиль воспитания.
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 Теги: Кардашьян, дети, воспитание

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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