Ким Кардашьян рассказала, кто помогает ей с детьми

Светская львица и звезда Instagram Ким Кардашьян призналась, что самостоятельно не справляется с тремя детьми. Знаменитость заявила, что часто звонит своей сестре по материнской линии Кайли Дженнер и просит у неё советов.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou 37-летняя звезда американского шоу Keeping Up With the Kardashians и мать троих детей Ким Кардашьян недавно честно призналась, что советуется по вопросам ухода за маленькой дочерью у своей 20-летней сестры Кайли Дженнер, которая в феврале впервые стала мамой. По словам Ким, Кайли лучше разбирается в новых гаджетах и детских вещах.Тем не менее, брюнетка утверждает, что лучшей мамой она все-таки считает свою сестру Хлое Кардашьян, у которой есть двухмесячная дочь Тру от бойфренда Тристана Томпсона. Кардашьян считает, что у неё с Хлое одинаковый стиль воспитания.