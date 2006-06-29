Раздел: Культура
Известная актриса рассказала, как пережила издевательства в школе
Многие популярные люди тяжело переживали травлю.
36-летняя актриса Натали Дормер, которая играет в новом фильме "В темноте", рассказала, как она страдала от травли со стороны более ярких и успешных одноклассниц.
В интервью YOU Magazine Натали поделилась болезненными воспоминаниями о том, какими непростыми были ее подростковые годы в школе. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Ни за какие деньги я бы не вернулась в тот период своего прошлого. Знаете же этих девочек, на которых все хотят быть похожими – девочек, которые встречаются с самыми красивыми и популярными мальчиками, типа капитанов футбольных команд? Так вот я рядом с ними и близко не стояла. Я никогда не была альфа-девушкой и такие, как они, меня всегда пугали… До сих пор пугают, если честно", – отметила Натали.
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Актриса вспомнила, что более яркие и популярные одноклассницы, травили ее, обзывали и всячески унижали.
"Самое страшное в психологической травле – когда тебя просят описать, что происходит, для учителей, выглядит всеэто вполне невинным", вспоминает Дормер.
36-летняя актриса Натали Дормер, которая играет в новом фильме "В темноте", рассказала, как она страдала от травли со стороны более ярких и успешных одноклассниц.
В интервью YOU Magazine Натали поделилась болезненными воспоминаниями о том, какими непростыми были ее подростковые годы в школе. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Ни за какие деньги я бы не вернулась в тот период своего прошлого. Знаете же этих девочек, на которых все хотят быть похожими – девочек, которые встречаются с самыми красивыми и популярными мальчиками, типа капитанов футбольных команд? Так вот я рядом с ними и близко не стояла. Я никогда не была альфа-девушкой и такие, как они, меня всегда пугали… До сих пор пугают, если честно", – отметила Натали.
Читайте также: Известная голливудская актриса рассказала о своем ужасном детстве
Актриса вспомнила, что более яркие и популярные одноклассницы, травили ее, обзывали и всячески унижали.
"Самое страшное в психологической травле – когда тебя просят описать, что происходит, для учителей, выглядит всеэто вполне невинным", вспоминает Дормер.
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