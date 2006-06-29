Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Известная актриса рассказала, как пережила издевательства в школе

Известная актриса рассказала, как пережила издевательства в школе

Похожие новости по теме

Натали Портман рассказала, как ей живется во Франции Натали Портман поведала о своей жизни во Франции и рассказала, чем она отличается от американской.