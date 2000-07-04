Раздел: Культура
Эмили Ратаковски удивила выбором дешевого платья
Модель попала в объектив папарацци.
27-летняя супермодель Ратаковски вот уже несколько месяцев живет и работает в Париже, поэтому часто становится объектом европейских папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
Накануне 27-летняя модель появилась на улице столици Франции и выбрала для неформального выхода в свет красное платье с цветочным принтом из летней коллекции демократичного бренда Zara.
Дополнением наряда стали классические белые кроссовки Reebok и сумка из рафии и ткани. Массивные золотые украшения и очки в узкой оправе стали удачным завершением аутфит.
Читайте также: Джиджи Хадид на гидроцикле попала на обложку журнала
К слову, платье от Zara может стать украшением гардероба каждой модницы - ее стоимость 120$.
27-летняя супермодель Ратаковски вот уже несколько месяцев живет и работает в Париже, поэтому часто становится объектом европейских папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
Накануне 27-летняя модель появилась на улице столици Франции и выбрала для неформального выхода в свет красное платье с цветочным принтом из летней коллекции демократичного бренда Zara.
Дополнением наряда стали классические белые кроссовки Reebok и сумка из рафии и ткани. Массивные золотые украшения и очки в узкой оправе стали удачным завершением аутфит.
Читайте также: Джиджи Хадид на гидроцикле попала на обложку журнала
К слову, платье от Zara может стать украшением гардероба каждой модницы - ее стоимость 120$.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
441
0
Также советуем посмотреть
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
Оставьте свой комментарий