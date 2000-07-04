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Раздел: Культура  
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Эмили Ратаковски удивила выбором дешевого платья

Эмили Ратаковски удивила выбором дешевого платья Модель попала в объектив папарацци.

27-летняя супермодель Ратаковски вот уже несколько месяцев живет и работает в Париже, поэтому часто становится объектом европейских папарацци, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

Накануне 27-летняя модель появилась на улице столици Франции и выбрала для неформального выхода в свет красное платье с цветочным принтом из летней коллекции демократичного бренда Zara.

Дополнением наряда стали классические белые кроссовки Reebok и сумка из рафии и ткани. Массивные золотые украшения и очки в узкой оправе стали удачным завершением аутфит.

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К слову, платье от Zara может стать украшением гардероба каждой модницы - ее стоимость 120$.

Эмили Ратаковски удивила выбором дешевого платья
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 Теги: Эмили Ратаковски, платье

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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